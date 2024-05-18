Падіння цін на продукти харчування пов'язане з перенасиченням внутрішнього ринку товарами, які не можна було експортувати через блокування кордонів, зокрема з Польщею. Це вплинуло на знецінення таких товарів, як яйця, що подешевшали на 19,2%, та соняшникової олії, ціна на яку знизилася на 15,4% через збільшену внутрішню пропозицію дешевої сировини.

Цукор також подешевшав на 15,1% за рік, а експорт до ЄС скоротився, що може ще знизити ціни на цукор на 5-7%. Але ціни на хліб зросли через високі витрати на енергію, потрібну для виробництва.

У квітні ціни на макаронні вироби не підвищилися, що було очікувано, через зниження ціни на борошно на 30% через перепродукцію зернових. Концерн "Ярослав" не планує підвищувати ціни на макаронні вироби, незважаючи на деякі внутрішні проблеми, такі як проблеми з наймом персоналу. Ціни на м'ясо стабілізувалися, а молоко подешевшало через збільшення його пропозиції на ринку, викликане теплою погодою. Голова "Молочного альянсу" Сергій Вовченко заявив, що ціни на молочні продукти залишаться незмінними, хоча імпортні сири подорожчали через проблеми з логістикою.

Ціни на овочі в Україні знижуються, але все ще залишаються на 19,1% вищими, ніж минулорічні. Через надлишок цибулі деякі фермери навіть готові віддати її безкоштовно.

Ціни на тепличні овочі, такі як огірки та помідори, стабільні, незважаючи на конкуренцію з дешевими турецькими продуктами. Тепличники розпочали антидемпінгове розслідування проти турецьких овочів, що може призвести до введення мит, але підвищення цін найближчим часом не передбачається. Навіть можливе їх подешевшання у літній період.

Джерело: znaj.ua

Останні новини України:

Українцям виплатять компенсацію за оренду житла: де та хто отримає ці гроші

Як українцям отримати благодійну пенсійну допомогу: відповідь ПФУ

В Україні різко зменшилися ціни на популярний продукт: скільки він тепер коштує