У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання або отримання тимчасового захисту через військові дії в Україні, виплату пенсій можуть призупинити. Однак, відновлення пенсійних виплат можливе.

За словами експертів, при тимчасовому виїзді пенсіонера за кордон, виплати можуть бути тимчасово призупинені. Це пов'язано з тим, що Пенсійний фонд не має можливості перевірити, чи пенсіонер ще живий.

Стаття 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачає додаткові підстави для призупинення виплати пенсії:

пенсію було призначено на основі документів з неправдивими відомостями;

отримувач пенсії помер;

пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців;

пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання, і ця країна не має з Україною відповідного пенсійного договору.

Для відновлення пенсійних виплат необхідно подати заяву про поновлення виплат. Якщо пенсіонер виїхав до іншої країни на постійне місце проживання, до заяви слід додати такі документи:

закордонний паспорт із записом про виїзд на ПМП;

паспортний документ іноземця або документ, що засвідчує особу без громадянства;

документ про зняття з обліку за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання в Україні у зв’язку з виїздом на ПМП за кордон.

Якщо пенсіонер тимчасово виїхав за кордон, протягом дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення необхідно надіслати до Пенсійного фонду заяву про поновлення виплат разом із такими документами:

копія документа про отримання тимчасового захисту або статусу

біженця, реєстрація місця тимчасового проживання пенсіонера за кордоном;

оригінал документа, що посвідчує факт, що пенсіонер живий;

копія паспорта громадянина України.

Джерело: 24 Канал.

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