Падение цен на продукты питания связано с перенасыщением внутреннего рынка товарами, которые нельзя было экспортировать из-за блокирования границ, в частности, с Польшей. Это повлияло на обесценивание таких товаров, как подешевевшие на 19,2% яйца и подсолнечного масла, цена на которое снизилась на 15,4% из-за увеличенного внутреннего предложения дешевого сырья.

Сахар также подешевел на 15,1% в год, а экспорт в ЕС сократился, что может еще снизить цены на сахар на 5-7%. Но цены на хлеб выросли из-за высоких затрат на энергию, необходимую для производства.

В апреле цены на макаронные изделия не повысились, что было ожидаемо, из-за снижения цены на муку на 30% из-за перепродукции зерновых. Концерн "Ярослав" не планирует повышать цены на макаронные изделия, несмотря на некоторые внутренние проблемы, такие как проблемы с наймом персонала. Цены на мясо стабилизировались, а молоко подешевело из-за увеличения его предложения на рынке, вызванного теплой погодой. Глава "Молочного альянса" Сергей Вовченко заявил, что цены на молочные продукты останутся неизменными, хотя импортные сыры подорожали из-за проблем с логистикой.

Цены на овощи в Украине снижаются, но все еще остаются на 19,1% выше прошлогодних. Из-за избытка лука некоторые фермеры даже готовы отдать его бесплатно.

Цены на тепличные овощи, такие как огурцы и помидоры, стабильны несмотря на конкуренцию с дешевыми турецкими продуктами. Тепличники начали антидемпинговое расследование против турецких овощей, что может привести к введению пошлин, но повышение цен в ближайшее время не предполагается. Даже возможно их удешевление в летний период.

Источник: znaj.ua

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