Адвокати розповіли українцям, як правильно оформити відстрочку від мобілізації в Україні.

Тема призову в Україні наразі дуже актуальна в суспільстві, тому необхідно знати, як правильно оформити відстрочку від мобілізації.

Юристи адвокатського бюро "Приходько та партнери" надали детальний перелік підстав для оформлення відстрочки від мобілізації в Україні.

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації в Україні?

Юристи навели ЗУ №3543-XII у якому йдеться про те, що перевірка підстав щодо надання військовим відстрочки від призову від мобілізації в Україні до ЗСУ та її оформлення здійснюється уповноваженими особами Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тому, щоб українці мали право оформити відстрочку від мобілізації в Україні, потрібно звертатися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Питання, які повʼязані із наданням відстрочки від мобілізації буде розглядати комісія, що утворюється при ТЦК.

Військовозобовʼязані українці, що мають юридичні підстави для оформлення відстрочки повинен подати комісії відповідні документи: письмову заяву до ТЦК та СП, вона підлягає обовʼязковій реєстрації.

Також необхідно подати пакет документів, що підтверджують право українця на отримання відстрочки від від мобілізації в Україні. Подаються як оригінали документів, так і їх копії.

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