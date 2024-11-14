Якщо посіяти моркву на зиму, то це дозволяє зібрати ранній урожай вже до літа, звільняючи місце для інших культур.

З наближенням холодів в Україні починається сезон посіву озимих культур, серед яких і морква.

Розглянемо, коли краще посіяти моркву на зиму і які сорти для цього підходять.

Час для посіву озимої моркви

Посіяти моркву на зиму варто вчасно. Якщо посіяти моркву занадто рано, вміст може прорости до настання морозів і загинути. Запізнення ж може призвести до того, що продукт не встигне загартуватися належним чином.

Фахівці радять обирати для посівного періоду час, коли денна температура стабільно тримається близько +5°C, а вночі вже спостерігаються заморозки. Перед початком робіт орієнтуйтеся на поточні прогнози погоди, аби помітити перший мороз.

Як правильно посіяти моркву на зиму

Спершу оберіть захищену від вітру ділянку, добре освітлену сонцем. Приблизно за місяць до посіву перекопайте ґрунт, очистіть від бур'янів і додайте перегній. Підготуйте борозну глибиною близько 3 см, залишивши між ними 30 см. Коли грунт промерзне, можна починати посів у суху погоду: рослини закладайте в борозні, присипте землею і замульчуйте тирсою, хвоєю або торфом. Зволожувати ділянку чи замочувати вміст не потрібно.

Як вибрати сорти, щоб поіяти моркву на зиму

Щоб посіяти моркву на зиму, підходять не всі сорти моркви. Від правильного вибору залежить, чи зможе рослина пережити зиму. Хорошими варіантами для підзимової посадки вважаються: Абако; Нантська; Монтана; Курода; Абразо; Вітамінна.

Джерело: Yates

Читайте також:

Як захистити абрикос та персик від зимових морозів

Як виростити розмарин вдома на підвіконні

Як зберігати в квартирі картоплю