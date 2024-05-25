Випадкове видалення контактів на телефонах Android відбувається іноді, і це може бути дуже незручно, оскільки вони дуже цінні.
Ви можете навіть видалити номер добровільно, а потім мати причину відновити його пізніше.
Відповіді на ці запитання передбачають використання вашого облікового запису Google для відновлення видалених контактів телефону, якщо ви, як і багато людей, зробили резервну копію своїх контактів у Google.
Відновити видалені номери телефонів з вашого облікового запису Google.
Один із найбезпечніших способів зберегти номери телефонів на Android – зберегти їх у Google Контактах.
Ця опція не тільки допоможе вам відновити видалені номери на Android, але й відновити контакти, якщо ваш мобільний телефон втрачений або перестане працювати.
Оскільки майже кожен з нас має обліковий запис Google, прив'язаний до наших телефонів, і буквально всі наші дані, включаючи контакти, зберігаються в нашому обліковому записі Google, відновити ваші контакти буде простіше простого.
Крім того, видалені номери телефонів автоматично зберігаються в кошику контактів Google.
Тому, якщо ви випадково видалили номер телефону зі списку контактів, можна відновити його за допомогою Google Контакти:
- На своєму телефоні Android встановіть та запустіть програму Google Contact.
- Підключіть адресу електронної пошти, за допомогою якої ви виконуєте резервне копіювання своїх телефонних номерів, до програми, якщо вона ще не підключена.
- Коли завантажиться домашня сторінка програми, клацніть трирядкове меню у верхньому лівому куті телефону.
- Потім на сторінці виберіть параметр «Кошик» .
- Відкриється сторінка, на якій відображаються всі віддалені номери телефонів протягом 30 днів.
- Натисніть контакт, який потрібно відновити.
- Після цього виберіть "Відновити", щоб відновити віддалені контакти на телефоні.
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