Експерти розповіли, що робити, якщо ви випадково видалили всі або деякі контакти і як відновити номер на Android.

Випадкове видалення контактів на телефонах Android відбувається іноді, і це може бути дуже незручно, оскільки вони дуже цінні.

Ви можете навіть видалити номер добровільно, а потім мати причину відновити його пізніше.

Відповіді на ці запитання передбачають використання вашого облікового запису Google для відновлення видалених контактів телефону, якщо ви, як і багато людей, зробили резервну копію своїх контактів у Google.

Відновити видалені номери телефонів з вашого облікового запису Google.

Один із найбезпечніших способів зберегти номери телефонів на Android – зберегти їх у Google Контактах.

Ця опція не тільки допоможе вам відновити видалені номери на Android, але й відновити контакти, якщо ваш мобільний телефон втрачений або перестане працювати.

Оскільки майже кожен з нас має обліковий запис Google, прив'язаний до наших телефонів, і буквально всі наші дані, включаючи контакти, зберігаються в нашому обліковому записі Google, відновити ваші контакти буде простіше простого.

Крім того, видалені номери телефонів автоматично зберігаються в кошику контактів Google.

Тому, якщо ви випадково видалили номер телефону зі списку контактів, можна відновити його за допомогою Google Контакти:

На своєму телефоні Android встановіть та запустіть програму Google Contact.

Підключіть адресу електронної пошти, за допомогою якої ви виконуєте резервне копіювання своїх телефонних номерів, до програми, якщо вона ще не підключена.

Коли завантажиться домашня сторінка програми, клацніть трирядкове меню у верхньому лівому куті телефону.

Потім на сторінці виберіть параметр «Кошик» .

Відкриється сторінка, на якій відображаються всі віддалені номери телефонів протягом 30 днів.

Натисніть контакт, який потрібно відновити.

Після цього виберіть "Відновити", щоб відновити віддалені контакти на телефоні.

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