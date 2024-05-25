Штрафи для українських чоловіків збільшуються на майже 60 тисяч гривень згідно з новим законом, який впроваджує строгіші санкції за порушення військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов'язок, і мобілізаційну підготовку.

Тепершні штрафи можуть досягати майже 60 тисяч гривень і можуть накладатися навіть без присутності винних осіб. Докладніше про кого, за що, і на які суми каратимуть розповідаємо нижче.

Важливо відзначити, що нововведення стосується закону №3696-IX, який стартував 18 травня 2024 року. Цей закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, зокрема, щодо посилення відповідальності за військові порушення.

Нові стандарти штрафів за різні порушення включають:

Порушення військового обліку: штрафи від 3400 до 5100 гривень в мирний час та від 17 тисяч до 25 500 гривень у час воєнного стану або за повторне порушення.

Порушення законодавства про оборону та мобілізацію в Україні в мирний час: штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян і від 17 до 34 тисяч гривень для посадових осіб та юридичних осіб.

Ухилення від мобілізації в Україні в час війни: штрафи від 17 тисяч до 25 500 гривень для громадян і від 34 до 59 тисяч гривень для посадових осіб та юридичних осіб.

Штрафи будуть стягуватися впродовж трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше, ніж за один рік після вчинення порушення. Особи, які не зареєструвались у військовому обліку чи не оновили свої дані, а також ті, хто не з'явився на виклик до Територіального Центру Комплектування, можуть бути притягнуті до адмінвідповідальності. Проте, відповідно до нововведень, ці штрафи не будуть застосовуватися, якщо у працівників ТЦК є доступ до державних реєстрів, з яких можна отримати інформацію про військовозобов'язаних чоловіків.