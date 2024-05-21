Якщо ви навчитеся вирощувати квасолю, у вашому раціоні з'явиться чудове джерело білка - це одне з найшвидших і найпростіших у вирощуванні овочів!

Квасоля , як правило, призначена для вживання в їжу прямо зі стручка, як сушена для зберігання, так і у свіжому вигляді.

Хоча деякі види лущеної квасолі можна вживати в їжу в молодому зеленому вигляді як стручкову квасолю, більшість з них вирощують задля характерного насіння квасолі.

Незважаючи на те, що існує величезний вибір бобів квасолі, вони мають тенденцію рости однаково.

Квасолю слід розмножувати насінням . Вони надзвичайно швидко розвиваються, тому інші методи розмноження не потрібні.

Помістіть їх у темне місце в лоток або банку для пророщування і промийте 2-4 рази на день, щоб вони залишалися вологими. Паростки квасолі з'являться через 6-10 днів.

Щодо кущової квасолі, продовжуйте садити її приблизно кожні два тижні протягом вегетаційного періоду, щоб забезпечити постійний урожай.

Більшість сортів квасолі та стручкової квасолі дають урожай на лозах протягом усього сезону. Для цього ви можете посіяти один раз на початку сезону, а потім, якщо хочете, розпочати другу партію за місяць чи два.

Це дасть вам достаток бобів квасолі під час збирання врожаю. Обов'язково регулярно збирайте врожай, щоб стимулювати утворення більшої кількості бобів.

Повне сонце ідеально підходить для квасолі, тому важливо садити її там, де вона отримуватиме багато світла.

Кущові сорти квасолі розташовані нижче землі, тому їх слід розташовувати в місці, де вони випадково не будуть затінені іншими рослинами.

Читайте також:

Як правильно підгодувати редиску та не зіпсувати врожай: популярні помилки

Виросте соковита та хрумка: чим підгодувати капусту після висадки у відкритий ґрунт

Не пропустіть важливий термін: які фруктові дерева потрібно обрізати навесні для врожаю