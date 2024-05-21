Если вы научитесь выращивать фасоль, в вашем рационе появится отличный источник белка - это один из самых быстрых и простых в выращивании овощей!

Фасоль, как правило, предназначена для употребления в пищу прямо из стручка, как сушеная для хранения, так и в свежем виде.

Хотя некоторые виды лущеной фасоли можно употреблять в пищу в молодом зеленом виде как стручковую фасоль, большинство из них выращивают ради характерных семян фасоли.

Несмотря на то, что существует огромный выбор бобов фасоли, все они имеют тенденцию расти одинаково.

Фасоль следует размножать семенами. Они чрезвычайно быстро развиваются, поэтому другие методы размножения не требуются.

Поместите их в темное место в лоток или банку для проращивания и промойте 2–4 раза в день, чтобы они оставались влажными. Ростки фасоли появятся через 6-10 дней.

Что касается кустовой фасоли, продолжайте сажать ее примерно каждые две недели в течение вегетационного периода, чтобы обеспечить постоянный урожай.

Большинство сортов фасоли и стручковой фасоли дают урожай на лозах в течение всего сезона. Для этого вы можете посеять один раз в начале сезона, а затем, если хотите, начать вторую партию через месяц или два.

Это даст вам изобилие бобов фасоли во время сбора урожая. Обязательно регулярно собирайте урожай, чтобы стимулировать образование большего количества бобов.

Полное солнце идеально подходит для фасоли, поэтому важно сажать ее там, где она будет получать много света.

Кустовые сорта фасоли расположены ниже земли, поэтому их следует располагать в таком месте, где они случайно не будут затенены другими растениями.

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