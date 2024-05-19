Кріп досить просто посадити серед квітів або знайти місце на городі.
Листя, насіння та квітки кропу їстівні. Звичайно, солоні огірки з кропом не були б такими, як без цієї однойменної трави. Кріп насправді використовувався протягом століть як у кулінарних, так і з лікувальною метою.
Догляд за кропом:
Світло . Кропу необхідно щонайменше шість годин прямого сонячного світла щодня. У спекотному кліматі воліє невелику полуденну тінь.
Земля . Кріпу потрібні піщані ґрунти, але він росте на більшості типів ґрунтів. Однак переконайтеся, що грунт добре дренований, тому що він не любить сире коріння. Як і більшість трав, ця рослина не вимоглива до харчування, тому її не потрібно удобрювати.
Вода . Кріп найкраще справляється з регулярним поливом, який також запобігає передчасному проростанню рослини або появі насіння.
Температура та вологість. Кріп напрочуд морозостійкий і може переносити температуру нижче нуля протягом коротких періодів часу.
З кропом зазвичай не виникає проблем , хоча іноді на ньому з'являється попелиця, яку можна змити сильним струменем із садового шланга. Корисні відвідувачі саду, такі як сонечка, які є ненажерливими живильниками попелиці, також можуть вирішити цю проблему за вас.
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