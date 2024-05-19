Кріп - це одна з найпростіших у вирощуванні трав, яку легко сіяти самостійно за допомогою насіння, яке знову з'явиться наступного року.

Кріп досить просто посадити серед квітів або знайти місце на городі.

Листя, насіння та квітки кропу їстівні. Звичайно, солоні огірки з кропом не були б такими, як без цієї однойменної трави. Кріп насправді використовувався протягом століть як у кулінарних, так і з лікувальною метою.

Догляд за кропом:

Світло . Кропу необхідно щонайменше шість годин прямого сонячного світла щодня. У спекотному кліматі воліє невелику полуденну тінь.

Земля . Кріпу потрібні піщані ґрунти, але він росте на більшості типів ґрунтів. Однак переконайтеся, що грунт добре дренований, тому що він не любить сире коріння. Як і більшість трав, ця рослина не вимоглива до харчування, тому її не потрібно удобрювати.

Вода . Кріп найкраще справляється з регулярним поливом, який також запобігає передчасному проростанню рослини або появі насіння.

Температура та вологість. Кріп напрочуд морозостійкий і може переносити температуру нижче нуля протягом коротких періодів часу.

З кропом зазвичай не виникає проблем , хоча іноді на ньому з'являється попелиця, яку можна змити сильним струменем із садового шланга. Корисні відвідувачі саду, такі як сонечка, які є ненажерливими живильниками попелиці, також можуть вирішити цю проблему за вас.

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