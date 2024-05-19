Укроп - это одна из самых простых в выращивании трав, которую легко сеять самостоятельно с помощью семян, которые снова появятся в следующем году.

Укроп достаточно просто посадить среди цветов или найти место в огороде.

Листья, семена и цветки укропа съедобны. Конечно, соленые огурцы с укропом не были бы такими, как без этой одноименной травы. Укроп на самом деле использовался на протяжении веков как в кулинарных, так и в лечебных целях.

Уход за укропом:

Свет. Укропу необходимо не менее шести часов прямого солнечного света в день. В жарком климате предпочитает небольшую полуденную тень.

Земля. Укропу нужны песчаные почвы, но он растет на большинстве типов почв. Однако убедитесь, что почва хорошо дренирована, потому что она не любит сырые корни. Как и большинство трав, это растение не требовательно к питанию, поэтому его не нужно удобрять.

Вода. Укроп лучше всего справляется с регулярным поливом, который также предотвращает преждевременное «прорастание» растения или появление семян.

Температура и влажность. Укроп удивительно морозостоек и может переносить температуру ниже нуля в течение коротких периодов времени.

С укропом обычно не возникает проблем, хотя иногда на нем появляется тля, которую можно смыть сильной струей из садового шланга. Полезные посетители сада, такие как божьи коровки, которые являются прожорливыми питателями тли, также могут решить эту проблему за вас.

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