Петунії, одні з найпопулярніших однорічних рослин, надають гору фарб садовим грядкам і контейнерам - ці витривалі рослини здатні давати рясно цвітіння протягом усього сезону.

Більшість петуній, доступних в даний час, є гібридними квітами, щороку з'являються нові сорти у нових відтінках та візерунках.

Незалежно від того, саджаєте ви петунії на грядках або в горщиках, вони повинні отримувати щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла на день.

Часткова тінь, особливо в спекотний денний годинник, прийнятна в теплому кліматі, але занадто велика тінь може призвести до меншого цвітіння і довгов'язої рослини петуній.

У затінених місцях ґрунт довше залишається вологим після дощу, що збільшує ймовірність гниття.

Петунії невибагливі до ґрунту , якщо їх висаджують у добре дреновані ґрунти. Однак поганий дренаж може призвести до гниття та грибкових захворювань.

Петунії у підвісних кошиках, можливо, навіть доведеться поливати двічі на день у спекотну літню погоду.

Висаджуйте насіння петуній у приміщенні за 8–10 тижнів до останніх заморозків у вашому районі, у горщиках або лотках для насіння, наповнених безпідставною ґрунтовою сумішшю. Насіння для проростання потрібне світло, тому не накривайте його. Тримайте їх рівномірно вологими.

Загартуйте саджанці перед висадкою на вулицю після останніх весняних заморозків.

Розмножити петунії можна живцями , взятими з незапатентованих сортів, тому, якщо ви зламаєте у своєї рослини стебло, ви зможете виростити нову рослину. Ось як:

Зріжте невеликий живець петунії і видаліть всі квіти і все листя, крім верхньої пари.

Помістіть живець у горщик, наповнений вологою ґрунтовою сумішшю, і закріпіть його навколо живця.

Помістіть на яскраве, непряме світло петунії і тримайте вологе середовище. Через 2–3 тижні на живці має почати зростати нове зростання.

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