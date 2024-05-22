Петунии, одни из самых популярных однолетних растений, придают гору красок садовым грядкам и контейнерам - эти выносливые растения способны давать обильное цветение в течение всего сезона.

Большинство петуний, доступных в настоящее время, являются гибридными цветами, каждый год появляются новые сорта в новых оттенках и узорах.

Независимо от того, сажаете ли вы петунии на грядках или в горшках, они должны получать как минимум 6–8 часов прямого солнечного света в день.

Частичная тень, особенно в жаркие дневные часы, приемлема в теплом климате, но слишком большая тень может привести к меньшему цветению и долговязому растению петуний.

В затененных местах почва дольше остается влажной после дождя, что увеличивает вероятность гниения.

Петунии неприхотливы к почве, если их высаживают в хорошо дренированные почвы. Однако плохой дренаж может привести к гниению и грибковым заболеваниям.

Петунии в подвесных корзинах, возможно, даже придется поливать два раза в день в жаркую летнюю погоду.

Высаживайте семена петуний в помещении за 8–10 недель до последних заморозков в вашем районе, в горшках или лотках для семян, наполненных беспочвенной почвенной смесью. Семенам для прорастания нужен свет, поэтому не накрывайте их. Держите их равномерно влажными.

Закалите саженцы перед высадкой на улицу после последних весенних заморозков.

Размножить петунии можно черенками, взятыми из незапатентованных сортов, поэтому, если вы сломаете у своего растения стебель, вы сможете вырастить новое растение. Вот как:

Срежьте небольшой черенок петунии и удалите все цветы и все листья, кроме верхней пары.

Поместите черенок в горшок, наполненный влажной почвенной смесью, и закрепите его вокруг черенка.

Поместите на яркий, непрямой свет петунии и держите почвенную среду влажной. Через 2–3 недели на черенке должен начать расти новый рост.

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