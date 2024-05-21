Ознайомтеся з інструкціями щодо конкретної моделі в посібнику користувача, оскільки чаші конфорок можуть відрізнятися залежно від матеріалу. Зазвичай ви можете занурювати чаші конфорок у теплу мильну воду. Уникайте миття їх у посудомийній машині. Щоб очистити конфорки від стійких плям, використовуйте м’який абразивний засіб для чищення та пластикову чистку. Якщо чаші конфорок сильно забруднені, змочіть паперовий рушник нашатирним спиртом і покладіть його на пляму, щоб вона ненадовго просочилася. Потім обережно потріть його пластиковою серветкою.