Очистити конфорки електричної плити може бути дещо складним завданням, але ви можете впоратися з ним, якщо скористаєтеся детальною інструкцією. Ось як це зробити:
Крок 1: Охолодіть елементи котушки
Перш ніж зняти та очистити конфорки електричної плити, ще раз переконайтеся, що ручки керування варильною поверхнею перебувають у положенні ВИМК., а конфорки холодні на дотик.
Крок 2. Витріть будь-який ґрунт і сміття (необов’язково)
Якщо на елементах вашої котушки є сміття, скористайтеся вологою ганчіркою, щоб витерти його. Не використовуйте миючий розчин і не занурюйте їх у воду. Майте на увазі, що твердіші частинки їжі, що застигли, можуть пригоріти, коли змійовик гарячий.
Крок 3: Зніміть елементи котушки
Ви можете вийняти елемент котушки з розетки, до якої він підключений, обережно натиснувши край котушки до нього. Потім підніміть елемент змійовика досить високо, щоб очистити чашу пальника. Зніміть елемент змійовика, витягнувши його з ємності, і підніміть чашу пальника, щоб очистити її.
Крок 4. Вимийте чаші конфорок
Ознайомтеся з інструкціями щодо конкретної моделі в посібнику користувача, оскільки чаші конфорок можуть відрізнятися залежно від матеріалу. Зазвичай ви можете занурювати чаші конфорок у теплу мильну воду. Уникайте миття їх у посудомийній машині. Щоб очистити конфорки від стійких плям, використовуйте м’який абразивний засіб для чищення та пластикову чистку. Якщо чаші конфорок сильно забруднені, змочіть паперовий рушник нашатирним спиртом і покладіть його на пляму, щоб вона ненадовго просочилася. Потім обережно потріть його пластиковою серветкою.
Крок 5: Очистіть поверхню під плитою
Ви можете очистити пролиту воду під варильною поверхнею, піднявши обидва передні кути, доки опора не стане на місце. Механізм блокування залежить від моделі. Використовуйте теплу воду з милом, щоб очистити місце. Для видалення стійких плям використовуйте мочалку зі сталевої вати. Після чищення закрийте варильну поверхню. Не знімайте варильну панель.
Крок 6: Знову вставте елементи котушки
Коли вам вдалося зняти та очистити конфорки електричної плити і варильну поверхню, поставте чаші на місце на варильну поверхню. Знову вставте зубці елемента котушки назад у ємність.