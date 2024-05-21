Ознакомьтесь с инструкциями по конкретной модели в руководстве пользователя, поскольку чаши конфорок могут отличаться в зависимости от материала. Обычно можно погружать чаши конфорок в теплую мыльную воду. Избегайте мытья их в посудомоечной машине. Чтобы очистить конфорки от стойких пятен, используйте мягкое абразивное чистящее средство и пластиковую чистку. Если чаши конфорок сильно загрязнены, смочите бумажное полотенце нашатырным спиртом и положите его на пятно, чтобы оно ненадолго пропиталось. Затем осторожно потрите пластиковой салфеткой.