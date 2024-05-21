Очистить конфорки электрической плиты может быть несколько сложной задачей, но вы можете справиться с ней, если воспользуетесь подробной инструкцией. Вот как это сделать:
Шаг 1: Охладите элементы катушки
Прежде чем снять и очистить конфорки электрической плиты, убедитесь, что ручки управления варочной поверхностью находятся в положении ВЫКЛ., а конфорки холодные на ощупь.
Шаг 2. Вытрите любую почву и мусор (необязательно)
Если на элементах вашей катушки есть мусор, воспользуйтесь влажной тряпкой, чтобы вытереть его. Не используйте моющий раствор и не погружайте их в воду. Имейте в виду, что более твердые застывшие частицы пищи могут пригореть, когда змеевик горячий.
Шаг 3: Снимите элементы катушки
Вы можете извлечь элемент катушки из розетки, к которой он подключен, осторожно нажав край катушки к нему. Затем поднимите элемент змеевика достаточно высоко, чтобы очистить чашу горелки. Снимите элемент змеевика, вытащив его из емкости, и поднимите чашу горелки, чтобы очистить ее.
Шаг 4. Вымойте чаши конфорок
Ознакомьтесь с инструкциями по конкретной модели в руководстве пользователя, поскольку чаши конфорок могут отличаться в зависимости от материала. Обычно можно погружать чаши конфорок в теплую мыльную воду. Избегайте мытья их в посудомоечной машине. Чтобы очистить конфорки от стойких пятен, используйте мягкое абразивное чистящее средство и пластиковую чистку. Если чаши конфорок сильно загрязнены, смочите бумажное полотенце нашатырным спиртом и положите его на пятно, чтобы оно ненадолго пропиталось. Затем осторожно потрите пластиковой салфеткой.
Шаг 5: Очистите поверхность под плитой
Вы можете очистить пролитую воду под варочной поверхностью, подняв оба передних угла, пока опора не станет на место. Механизм блокировки зависит от модели. Чтобы очистить место, используйте теплую воду с мылом. Для удаления стойких пятен используйте мочалку из стальной ваты. После чистки закройте варочную поверхность. Не снимайте варочную панель.
Шаг 6: Снова вставьте элементы катушки.
Когда вам удалось снять и очистить конфорки электрической плиты и варочную поверхность, поставьте чаши на место на варочную поверхность. Снова вставьте зубцы элемента катушки обратно в емкость.