Існують ефективні поради, які можуть допомогти вам очистити каструлі з нержавіючої сталі, щоб вони виглядали як нові.

Очистити каструлі з нержавіючої сталі, щоб вони виглядали як нові, більше, ніж реально. Для цього вам потрібно всього лиш скористатися деякими ефективними порадами.

Перш ніж очистити каструлі з нержавіючої сталі, ознайомтеся з інструкціями виробника щодо конкретних порад щодо прання. Незважаючи на те, що багато типів кухонного посуду продається як придатний для миття в посудомийній машині, ручне миття зазвичай є найкращим способом очищення каструль з нержавіючої сталі. Щоб уникнути деформації, завжди давайте посуду охолонути перед чищенням. Ніколи не використовуйте абразивні інструменти, як-от сталева волокна, або агресивні засоби для чищення, як-от відбілювач чи засіб для чищення духовок, для очищення сковорідок з нержавіючої сталі, оскільки вони можуть остаточно пошкодити поверхню.

Почистіть сковороду

Для щоденного прибирання протріть каструлю з нержавіючої сталі гарячою мильною водою та неабразивною губкою.

Зішкребти прилиплу їжу

Якщо залишилися шматочки їжі, наповніть каструлю достатньою кількістю мильної води, щоб покрити залишки, доведіть до кипіння та спробуйте очистити каструлі з нержавіючої сталі лопаткою або дерев’яною ложкою. Їжа повинна легко відходити. Дайте каструлі охолонути, потім вимийте, як зазвичай.

Закип'ятити з водою і содою

Більш складні забруднення, зокрема пригоріла їжа чи масло, можуть вимагати більш абразивного очищення. Харчова сода — це простий і недорогий спосіб очистити пригорілі каструлі з нержавіючої сталі. Додайте кілька ложок на обгорілу сковороду і достатню кількість води, щоб покрити пригорілі ділянки. Доведіть до кипіння і варіть, поки більша частина води не випарується.

Очистіть і вмийтеся ще раз

Вимкніть вогонь і зачекайте, поки сковорода охолоне, щоб її можна було впоратися. Витріть накопичення неабразивною губкою та вимийте гарячою водою з милом. Для чищення каструль з нержавіючої сталі можна використовувати комерційний засіб для чищення.

Читайте також:

Як очистити каструлі з нержавіючої сталі: основні дієві методи

Як очистити дно пригорілої сковорідки: існує чудовий спосіб

Як очистити кухонні шафи від бруду та жиру: дуже дієвий лайфхак