Есть эффективные советы, которые могут помочь вам очистить кастрюли из нержавеющей стали, чтобы они выглядели как новые.

Очистить кастрюли из нержавеющей стали, чтобы они выглядели как новые, больше, чем реально. Для этого вам нужно всего лишь воспользоваться некоторыми эффективными советами.

Прежде чем очистить кастрюли из нержавеющей стали, ознакомьтесь с инструкциями производителя по конкретным советам по стирке. Несмотря на то, что многие типы кухонной посуды продаются как пригодные для мытья в посудомоечной машине, ручная мойка обычно является лучшим способом очистки кастрюль из нержавеющей стали. Чтобы избежать деформации, всегда давайте посуду остыть перед чисткой. Никогда не используйте абразивные инструменты, такие как стальные волокна или агрессивные чистящие средства, такие как отбеливатели или чистящие духовки, для очистки сковородок из нержавеющей стали, так как они могут окончательно повредить поверхность.

Почистите сковороду

Для ежедневной уборки протрите кастрюлю из нержавеющей стали горячей мыльной водой и неабразивной губкой.

Соскобли прилипшую пищу

Если остались кусочки пищи, наполните кастрюлю достаточным количеством мыльной воды, чтобы покрыть остатки, доведите до кипения и попытайтесь очистить кастрюли из нержавеющей стали лопаткой или деревянной ложкой. Еда должна легко отходить. Дайте кастрюле остыть, затем вымойте, как обычно.

Вскипятить с водой и содой

Более сложные загрязнения, в частности пригоревшая еда или масло, могут потребовать более абразивной очистки. Пищевая сода – это простой и недорогой способ очистить пригоревшие кастрюли из нержавеющей стали. Добавьте несколько ложек на обгоревшую сковороду и достаточное количество воды, чтобы покрыть пригорелые участки. Доведите до кипения и варите, пока большая часть воды не улетучится.

Очистите и умойтесь снова

Выключите огонь и подождите, пока сковорода остынет, чтобы ее можно было справиться. Протрите накопление неабразивной губкой и вымойте горячей водой с мылом. Для чистки кастрюль из нержавеющей стали можно использовать коммерческое чистящее средство.

Читайте также:

Как очистить кастрюли из нержавеющей стали: основные действенные методы

Как очистить дно пригоревшей сковородки: существует отличный способ.

Как очистить кухонные шкафы от грязи и жира: очень действенный лайфхак