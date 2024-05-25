У зв'язку з ухваленням нового закону про внесення змін до законодавства про мобілізацію, підприємства, установи та організації повинні більш активно сприяти мобілізації.

Українські військовозобов'язані можуть отримати повістку прямо на своєму робочому місці від свого роботодавця. Додатково Міністерство оборони вимагає, щоб роботодавці контролювали, чи виконують їхні працівники вимоги щодо звернення до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Юрист Данило Гончаренко пояснив, які санкції можуть бути застосовані до роботодавців у разі порушення цього правила призову.

"Підприємства, установи та організації повинні більш активно сприяти мобілізації. Вони зобов'язані вести військовий облік працівників, видавати повістки та виконувати мобілізаційні розпорядження", - розповів фахівець.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів", роботодавця можуть покарати штрафом за кілька порушень:

Не надання переліку громадян, які підлягають приписці в Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Прийняття на роботу призовників/військовозобов'язаних/резервістів, які не стали на військовий облік. Невідомлення співробітників про їх виклик до військкомату. Створення перешкод для відвідування збірних пунктів і призовних дільниць. Несвоєчасне надання низки документів і відомостей про таких осіб.

Порушення цих пунктів може обернутися покарання у вигляді фінансового стягнення. Сума, яку повинен буде заплатити роботодавець, - від 34 до 59 тис. грн.

Джерело: РБК-України.

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