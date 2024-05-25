Украинские военнообязанные могут получить повестку прямо на своем рабочем месте от своего работодателя. Дополнительно Министерство обороны требует, чтобы работодатели контролировали, выполняют ли их работники требования по обращению в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Юрист Даниил Гончаренко объяснил, какие санкции могут быть применены к работодателям в случае нарушения этого правила призыва.

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"Предприятия, учреждения и организации должны более активно содействовать мобилизации. Они обязаны вести военный учет работников, издавать повестки и выполнять мобилизационные распоряжения", – рассказал специалист.

Согласно постановлению Кабинета Министров "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", работодателя могут наказать штрафом за несколько нарушений:

  1. Не предоставление перечня граждан, подлежащих приписке в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
  2. Принятие на работу призывников/военнообязанных/резервистов, не вставших на военный учет.
  3. Неизвестие сотрудников об их вызове в военкомат.
  4. Создание препятствий для посещения сборных пунктов и призывных участков.
  5. Несвоевременное предоставление ряда документов и сведений о таких лицах.

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Нарушение этих пунктов может обернуться наказанием в виде финансового взыскания. Сумма, которую должен будет заплатить работодатель – от 34 до 59 тыс. грн.

Источник: РБК-Украина.

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