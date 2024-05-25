В связи с принятием нового закона о внесении изменений в законодательство о мобилизации предприятия, учреждения и организации должны более активно способствовать мобилизации.

Украинские военнообязанные могут получить повестку прямо на своем рабочем месте от своего работодателя. Дополнительно Министерство обороны требует, чтобы работодатели контролировали, выполняют ли их работники требования по обращению в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Юрист Даниил Гончаренко объяснил, какие санкции могут быть применены к работодателям в случае нарушения этого правила призыва.

"Предприятия, учреждения и организации должны более активно содействовать мобилизации. Они обязаны вести военный учет работников, издавать повестки и выполнять мобилизационные распоряжения", – рассказал специалист.

Согласно постановлению Кабинета Министров "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", работодателя могут наказать штрафом за несколько нарушений:

Не предоставление перечня граждан, подлежащих приписке в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Принятие на работу призывников/военнообязанных/резервистов, не вставших на военный учет. Неизвестие сотрудников об их вызове в военкомат. Создание препятствий для посещения сборных пунктов и призывных участков. Несвоевременное предоставление ряда документов и сведений о таких лицах.

Нарушение этих пунктов может обернуться наказанием в виде финансового взыскания. Сумма, которую должен будет заплатить работодатель – от 34 до 59 тыс. грн.

Источник: РБК-Украина.

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