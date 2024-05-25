В Україні вже ухвалено перші рішення щодо мобілізації в'язнів. Двом ув'язненим із Хмельницької області дали дозвіл підписати контракт із Національною гвардією України.

Про це повідомили на сайті Хмельницького міськрайонного суду 22 травня. Мобілізація засуджених у Хмельницькій області стартувала з розгляду подань від регіональних установ Державної пенітенціарної служби України щодо умовно-дострокового звільнення засуджених для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду.

21 травня суд розглянув два подання від Хмельницького слідчого ізолятора. Двоє ув'язнених чоловіків, 1981 та 2000 років народження, виявили бажання проходити військову службу за контрактом. Обидва чоловіки перебували в СІЗО за крадіжку: один мав відбути чотири роки дев'ять місяців, інший — п'ять років і п'ять місяців.

Суд повідомив, що обидва чоловіки придатні до військової служби за станом здоров’я, пройшли професійно-психологічний відбір та мають достатній рівень фізичної підготовки. Прокурор і представник СІЗО підтримали їхні клопотання. Суд задовольнив їх, зобов'язавши звільнити чоловіків для проходження військової служби за контрактом не пізніше, ніж через добу після набрання ухвалами законної сили. Їх передадуть до підрозділів Національної гвардії України та доставлять до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту.

Суд також встановив, що над чоловіками буде здійснюватися адміністративний нагляд протягом одного року, або до їх звільнення з військової служби. Командири військових частин, де новобранці служитимуть, здійснюватимуть нагляд. Колишнім ув'язненим заборонено покидати місце дислокації військової частини та виїжджати без дозволу командира.

Ухвали суду підлягають негайному виконанню, але можуть бути оскаржені протягом семи днів від дня оголошення.

22 травня суд розгляне ще 50 подань про умовно-дострокове звільнення засуджених із Райківецької виправної колонії для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду.

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