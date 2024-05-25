В Украине уже приняты первые решения по мобилизации заключенных. Двум заключенным из Хмельницкой области было разрешено подписать контракт с Национальной гвардией Украины.

Об этом сообщили на сайте Хмельницкого горрайонного суда 22 мая. Мобилизация осужденных в Хмельницкой области стартовала с рассмотрения представлений от региональных учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины относительно условно-досрочного увольнения осужденных для прохождения военной службы и установления административного надзора.

21 мая суд рассмотрел два представления от Хмельницкого следственного изолятора. Двое заключенных мужчин, 1981 и 2000 годов рождения, изъявили желание проходить военную службу по контракту. Оба мужчины находились в СИЗО за кражу: один должен был отбыть четыре года девять месяцев, другой пять лет и пять месяцев.

Суд сообщил, что оба мужчины пригодны к военной службе по состоянию здоровья, прошли профессионально-психологический отбор и имеют достаточный уровень физической подготовки. Прокурор и представитель СИЗО поддержали их ходатайства. Суд удовлетворил их, обязав уволить мужчин для прохождения военной службы по контракту не позднее, чем через сутки после вступления в силу законной силы. Их передадут в подразделения Национальной гвардии Украины и доставят в Хмельницкий объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта.

Суд также установил, что над мужчинами будет осуществляться административный надзор в течение одного года или до их увольнения с военной службы. Командиры воинских частей, где новобранцы будут служить, будут осуществлять надзор. Бывшим заключенным запрещено покидать место дислокации воинской части и уезжать без разрешения командира.

Решения суда подлежат немедленному исполнению, но могут быть обжалованы в течение семи дней со дня объявления.

22 мая суд рассмотрит еще 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных из Райковецкой исправительной колонии для прохождения военной службы и установления административного надзора.

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