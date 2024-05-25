Існує ефективний та швидкий спосіб, який може допомогти вам очистити газову, скляну та електричну плиту.

Щоб очистити газову та електричну плиту, зверніться до простого, швидкого та ефективного способу, який може вам допомогти.

Як очистити скляну плиту

Ви можете очистити скляну плиту універсальним засобом для чищення скла або приготувати власний розчин із води та оцту, каже експерт.

Дайте плиті повністю охолонути. Використовуйте серветку з мікрофібри, щоб видалити сміття. У пляшці з розпилювачем змішайте рівні частини білого дистильованого оцту та води. Розпиліть розчин оцту на скляну плиту і дайте йому постояти 5-10 хвилин. Посипте харчовою содою будь-які забруднені ділянки. Змочіть серветку з мікрофібри водою та обережно потріть плями. Протріть всю поверхню вологою губкою або ганчіркою, щоб не залишилося слідів. Висушіть чистою тканиною.

Як очистити електричну плиту

Етапи очищення електричної плити подібні до очищення скляної плити, але ви повинні зняти каструлі та конфорки та замочити їх, якщо це можливо, каже експерт.

Дайте плиті повністю охолонути. Наповніть раковину гарячою водою та кількома краплями мильного засобу. Зніміть піддони та змійовики пальника (якщо ваші знімні) і поставте їх у раковину. Дайте каструлям і котушкам намокнути, поки ви чистите решту плити. Використовуйте тканину з мікрофібри, щоб видалити сміття з плити. У пляшці з розпилювачем змішайте рівні частини білого дистильованого оцту та води. Розпиліть розчин оцту на плиту і дайте йому постояти 5-10 хвилин. Посипте харчовою содою будь-які забруднені ділянки. Змочіть серветку з мікрофібри водою та обережно потріть плями. Очистіть піддони та змійовики пальника старою зубною щіткою та промийте теплою водою. Протріть плиту вологою губкою або ганчіркою, щоб не залишилося слідів. Висушіть піддони, змійовики та плиту чистою тканиною та знову зберіть плиту.

Як очистити газову плиту

Під час чищення газової плити обов’язково видаліть решітки та кришки конфорок і замочіть їх окремо, оскільки з часом на них може накопичуватися стійкий жир і залишки кухонного сміття.

Дайте плиті повністю охолонути. Наповніть раковину гарячою водою та кількома краплями мильного засобу. Зніміть решітки та кришки конфорок і помістіть їх у раковину. Дайте решіткам і кришкам намокнути, поки ви чистите решту плити. Використовуйте тканину з мікрофібри, щоб видалити сміття з плити. У пляшці з розпилювачем змішайте рівні частини білого дистильованого оцту та води. Розпиліть розчин оцту на плиту і дайте йому постояти 5-10 хвилин. Посипте харчовою содою будь-які забруднені ділянки. Змочіть серветку з мікрофібри водою та обережно потріть плями. Очистіть решітки та кришки старою зубною щіткою та промийте теплою водою. Протріть плиту вологою губкою або ганчіркою, щоб не залишилося слідів. Витріть решітки, кришки та поверхню плити чистою тканиною та знову зберіть плиту.

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