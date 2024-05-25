Существует эффективный и быстрый способ, который поможет очистить газовую, стеклянную и электрическую плиту.

Чтобы очистить газовую и электрическую плиту, обратитесь к простому, быстрому и эффективному способу, который может помочь.

Как очистить стеклянную плиту

Вы можете очистить стеклянную плиту универсальным чистящим средством или приготовить собственный раствор из воды и уксуса, говорит эксперт.

Дайте плите полностью остыть. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы удалить мусор. В бутылке с распылителем смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды. Распылите раствор уксуса на стеклянную плиту и дайте ему постоять 5-10 минут. Посыпьте пищевой содой любые загрязненные участки. Смочите салфетку из микрофибры водой и осторожно потрите пятна. Протрите всю поверхность влажной губкой или тряпкой, чтобы не осталось следов. Высушите чистой тканью.

Как очистить электрическую плиту

Этапы очистки электрической плиты подобны очистке стеклянной плиты, но вы должны снять кастрюли и конфорки и замочить их, если это возможно, говорит эксперт.

Дайте плите полностью остыть. Заполните раковину горячей водой и несколькими каплями мыльного средства. Снимите поддоны и змеевики горелки (если съемные) и поставьте их в раковину. Дайте кастрюлям и катушкам намокнуть, пока вы чистите оставшуюся плиту. Используйте ткань из микрофибры, чтобы удалить мусор из плиты. В бутылке с распылителем смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды. Распылите раствор уксуса на плиту и дайте ему постоять 5-10 минут. Посыпьте пищевой содой любые загрязненные участки. Смочите салфетку из микрофибры водой и осторожно потрите пятна. Очистите поддоны и змеевики горелки старой зубной щеткой и промойте теплой водой. Протрите плиту влажной губкой или тряпкой, чтобы не осталось следов. Высушите поддоны, змеевики и плиту чистой тканью и снова соберите плиту.

Как очистить газовую плиту

При чистке газовой плиты обязательно удалите решетки и крышки конфорок и замочите их отдельно, поскольку со временем на них может накапливаться стойкий жир и остатки кухонного мусора.

Дайте плите полностью остыть. Заполните раковину горячей водой и несколькими каплями мыльного средства. Снимите решетки и крышки конфорок и поместите их в раковину. Дайте решеткам и крышкам намокнуть, пока вы чистите оставшуюся плиту. Используйте ткань из микрофибры, чтобы удалить мусор из плиты. В бутылке с распылителем смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды. Распылите раствор уксуса на плиту и дайте ему постоять 5-10 минут. Посыпьте пищевой содой любые загрязненные участки. Смочите салфетку из микрофибры водой и осторожно потрите пятна. Очистите решетки и крышки старой зубной щеткой и промойте теплой водой. Протрите плиту влажной губкой или тряпкой, чтобы не осталось следов. Вытрите решетки, крышки и поверхность плиты чистой тканью и снова соберите плиту.

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