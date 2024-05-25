Чтобы очистить газовую и электрическую плиту, обратитесь к простому, быстрому и эффективному способу, который может помочь.
Как очистить стеклянную плиту
Вы можете очистить стеклянную плиту универсальным чистящим средством или приготовить собственный раствор из воды и уксуса, говорит эксперт.
- Дайте плите полностью остыть.
- Используйте салфетку из микрофибры, чтобы удалить мусор.
- В бутылке с распылителем смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды.
- Распылите раствор уксуса на стеклянную плиту и дайте ему постоять 5-10 минут.
- Посыпьте пищевой содой любые загрязненные участки.
- Смочите салфетку из микрофибры водой и осторожно потрите пятна.
- Протрите всю поверхность влажной губкой или тряпкой, чтобы не осталось следов.
- Высушите чистой тканью.
Как очистить электрическую плиту
Этапы очистки электрической плиты подобны очистке стеклянной плиты, но вы должны снять кастрюли и конфорки и замочить их, если это возможно, говорит эксперт.
- Дайте плите полностью остыть.
- Заполните раковину горячей водой и несколькими каплями мыльного средства.
- Снимите поддоны и змеевики горелки (если съемные) и поставьте их в раковину.
- Дайте кастрюлям и катушкам намокнуть, пока вы чистите оставшуюся плиту.
- Используйте ткань из микрофибры, чтобы удалить мусор из плиты.
- В бутылке с распылителем смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды.
- Распылите раствор уксуса на плиту и дайте ему постоять 5-10 минут.
- Посыпьте пищевой содой любые загрязненные участки.
- Смочите салфетку из микрофибры водой и осторожно потрите пятна.
- Очистите поддоны и змеевики горелки старой зубной щеткой и промойте теплой водой.
- Протрите плиту влажной губкой или тряпкой, чтобы не осталось следов.
- Высушите поддоны, змеевики и плиту чистой тканью и снова соберите плиту.
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Как очистить газовую плиту
При чистке газовой плиты обязательно удалите решетки и крышки конфорок и замочите их отдельно, поскольку со временем на них может накапливаться стойкий жир и остатки кухонного мусора.
- Дайте плите полностью остыть.
- Заполните раковину горячей водой и несколькими каплями мыльного средства.
- Снимите решетки и крышки конфорок и поместите их в раковину.
- Дайте решеткам и крышкам намокнуть, пока вы чистите оставшуюся плиту.
- Используйте ткань из микрофибры, чтобы удалить мусор из плиты.
- В бутылке с распылителем смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды.
- Распылите раствор уксуса на плиту и дайте ему постоять 5-10 минут.
- Посыпьте пищевой содой любые загрязненные участки.
- Смочите салфетку из микрофибры водой и осторожно потрите пятна.
- Очистите решетки и крышки старой зубной щеткой и промойте теплой водой.
- Протрите плиту влажной губкой или тряпкой, чтобы не осталось следов.
- Вытрите решетки, крышки и поверхность плиты чистой тканью и снова соберите плиту.
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