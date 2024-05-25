Існують поради, які можуть допомогти вам легко позбутися неприємного запаху на одязі під час прання.

Якщо ви довго не могли зрозуміти, як позбутися неприємного запаху на одязі під час прання, то відповідь уже знайшла вас. Для цього вам потрібно скористатися ефірними оліями.

Як позбутися неприємного запаху на одязі за допомогою ефірних олій

Щоб уникнути масляних плям на одязі, масло завжди слід розбавляти таким розчином, як пральний порошок без запаху, кондиціонер для тканин без аромату, білий оцет або харчова сода.

Просто додайте п’ять-десять крапель обраної вами ефірної олії в половину склянки прального порошку без запаху, пом’якшувача тканини або білого оцту та додайте в машину, як зазвичай. При використанні ефірних олій для прання рекомендуємо налаштувати машину на холодне прання або режим «екотепло», а не гаряче. Це пояснюється тим, що «кожна ефірна олія має температурний поріг, при якому запах починає випаровуватися, причому деякі з них вищі, ніж інші», — каже експерт.

Хоча це здебільшого актуально, якщо ви плануєте використовувати ефірні олії у своїй сушильній машині (наприклад, із домашніми простирадлами для сушіння або ароматичними мішечками), все ж варто уникати використання гарячої води у вашій машині під час використання ефірних олій, якщо ви хочете позбутися неприємного запаху на одязі під час прання.

Ефірні олії, які слід використовувати та яких уникати

Є певні ефірні олії, які краще використовувати позбутися неприємного запаху на одязі під час прання. Ефірні олії, популярні для прання, включають лаванду, лимон, чайне дерево, евкаліпт і перцеву м’яту.

Ці олії, як правило, не дратують і мають приємні аромати.

Насправді ефірна олія лимона відома як природний засіб для виведення плям. Його можна використовувати для видалення плям на будь-якій поверхні, від твердих поверхонь до тканин. Просто використовуйте його для попередньої обробки білизни, втираючи його безпосередньо в пляму, а потім виперіть одяг як зазвичай.

З іншого боку, висококонцентровані олії, як-от кориці, гвоздики, орегано, кедра, сосни та бергамоту, краще не використовувати, коли ви хочеье позбутися неприємного запаху на одязі під час прання, оскільки вони можуть залишати плями. Також рекомендуємо завжди уникати будь-яких не зовсім прозорих ефірних олій (наприклад, апельсина), щоб випадково не забруднити одяг.

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