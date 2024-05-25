Существуют советы, которые могут помочь вам легко избавиться от неприятного запаха на одежде во время стирки.

Если вы долго не могли понять, как избавиться от неприятного запаха на одежде во время стирки, то ответ уже нашел вас. Для этого вам нужно воспользоваться эфирными маслами.

Как избавиться от неприятного запаха на одежде с помощью эфирных масел

Чтобы избежать масляных пятен на одежде, масло всегда следует разбавлять таким раствором, как стиральный порошок без запаха, кондиционер для тканей без аромата, белый уксус или пищевая сода.

Просто добавьте пять-десять капель выбранного вами эфирного масла в половину стакана стирального порошка без запаха, смягчителя ткани или белого уксуса и добавьте в машину, как обычно. При использовании эфирных масел для стирки рекомендуем настроить машину на холодную стирку или режим «экотепло», а не горячую. Это объясняется тем, что «каждое эфирное масло имеет температурный порог, при котором запах начинает испаряться, причем некоторые из них выше, чем другие», – говорит эксперт.

Хотя это в основном актуально, если вы планируете использовать эфирные масла в своей сушильной машине (например, с домашними простынями для сушки или ароматическими мешочками), все же следует избегать использования горячей воды в вашей машине во время использования эфирных масел, если вы хотите избавиться от неприятного запаха на одежде во время стирки.

Эфирные масла, которые следует использовать и избегать

Есть определенные эфирные масла, которые лучше использовать избавиться от неприятного запаха на одежде во время стирки. Эфирные масла, популярные для стирки, включают лаванду, лимон, чайное дерево, эвкалипт и перечную мяту.

Эти масла, как правило, не раздражают и обладают приятными ароматами.

На самом деле эфирное масло лимона известно как природное пятновыводитель. Его можно использовать для удаления пятен на любой поверхности, от жестких поверхностей до тканей. Просто используйте его для предварительной обработки белья, втирая его непосредственно в пятно, а затем постирайте одежду как обычно.

Кроме того, высококонцентрированные масла, такие как корицы, гвоздики, орегано, кедра, сосны и бергамота, лучше не использовать, если вы хотите избавиться от неприятного запаха на одежде во время стирки, так как они могут оставлять пятна. Также рекомендуем всегда избегать каких-либо не совсем прозрачных эфирных масел (например, апельсина), чтобы случайно не испачкать одежду.

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