В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства или получения временной защиты из-за военных действий в Украине выплату пенсий могут приостановить. Однако возобновление пенсионных выплат возможно.

По словам экспертов, при временном выезде пенсионера за границу выплаты могут быть временно приостановлены. Это связано с тем, что у Пенсионного фонда нет возможности проверить, жив ли пенсионер.

Статья 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает дополнительные основания для приостановления выплаты пенсии:

пенсия была назначена на основе документов с ложными сведениями;

получатель пенсии скончался;

пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев;

пенсионер выехал за границу на постоянное место жительства, и у этой страны нет с Украиной соответствующего пенсионного договора.

Для возобновления пенсионных выплат необходимо подать заявление о возобновлении выплат. Если пенсионер выехал в другую страну на постоянное место жительства, к заявлению следует добавить следующие документы:

загранпаспорт с записью о выезде на ПМЖ;

паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;

документ о снятии с учета по задекларированному/зарегистрированному месту жительства в Украине в связи с выездом на ПМЖ за границу.

Если пенсионер временно выехал за границу, в течение действия военного положения и трех месяцев после его завершения необходимо послать в Пенсионный фонд заявление о возобновлении выплат вместе со следующими документами:

копия документа о получении временной защиты или статуса

беженца, регистрация места временного проживания пенсионера за границей;

оригинал документа, удостоверяющего факт, что пенсионер жив;

копия паспорта гражданина Украины.

Источник: 24 Канал.

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