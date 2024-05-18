Швидка зарядка входить у число технологій, що впроваджуються виробниками для оптимізації процесу заряджання пристроїв Xiaomi.

Технологія швидкого заряджання смартфонів Xiaomi допомагає користувачам заощадити значну кількість часу під час заряджання акумуляторів.

В даний час Xiaomi відома своєю лінійкою телефонів, оснащених технологією швидкого заряджання, що забезпечує високу швидкість заряджання. Деякі пристрої з підтримкою блискавичної зарядки включають Xiaomi 13 Pro, Redmi Note 12 Pro 5G та інші.

Однак, як і у випадку з іншими моделями телефонів, трапляються випадки, коли телефони Xiaomi не розпізнають швидку зарядку.

Щоб увімкнути швидку зарядку на Xiaomi, перевірте аксесуари, що використовуються для зарядного пристрою.

Якщо телефон Xiaomi не розпізнає швидке заряджання, швидше за все, пов'язана з використанням штатного зарядного пристрою або неякісного виробу, пошкодженим зарядним кабелем і т.д.

Щоб швидко та легко відновити швидке заряджання на телефоні Xiaomi, просто замініть зарядний пристрій. з новим оригінальним.

Помітивши, що телефон Xiaomi не розпізнає швидке заряджання через забруднений порт зарядки, користувачам необхідно очистити цей порт, щоб забезпечити плавне з'єднання.

Конфлікти програмного забезпечення всередині пристрою Xiaomi можуть призвести до того, що Xiaomi не розпізнає швидку зарядку. Тому, коли телефон не може заряджатися у звичайному режимі, спробуйте перезавантажити його.

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