Штрафы для украинских мужчин увеличиваются почти на 60 тысяч гривен согласно новому закону, который внедряет более строгие санкции за нарушение военного учета и законодательства об обороне, военную обязанность и мобилизационную подготовку.

Нынешние штрафы могут достигать почти 60 тысяч гривен и могут налагаться даже без присутствия виновных. Подробнее о ком, за что, и на какие суммы будут наказываться ниже.

Важно отметить, что нововведение касается закона №3696-IX , стартовавшего 18 мая 2024 года. Этот закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины, в частности, по усилению ответственности за военные нарушения.

Новые стандарты штрафов за разные нарушения включают:

Нарушения военного учета: штрафы от 3400 до 5100 гривен в мирное время и от 17 тысяч до 25 500 гривен во время военного положения или за повторное нарушение.

Нарушение законодательства об обороне и мобилизации в Украине в мирное время: штрафы от 5100 до 8500 гривен для граждан и от 17 до 34 тысяч гривен для должностных лиц и юридических лиц.

Уклонение от мобилизации в Украине во время войны: штрафы от 17 тысяч до 25500 гривен для граждан и от 34 до 59 тысяч гривен для должностных лиц и юридических лиц.

Штрафы будут взиматься в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее чем через один год после совершения нарушения. Лица, которые не зарегистрировались в военном учете или не обновили свои данные, а также не явившиеся на вызов в Территориальный Центр Комплектования, могут быть привлечены к админответственности. Однако, согласно нововведениям, эти штрафы не будут применяться, если у работников ТЦК есть доступ к государственным реестрам, из которых можно получить информацию о военнообязанных мужчинах.