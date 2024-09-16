Адвокаты рассказали, как правильно оформить отсрочку от мобилизации в Украине.

Тема призыва в Украине очень актуальна в обществе, поэтому необходимо знать, как правильно оформить отсрочку от мобилизации.

Юристы адвокатского бюро "Приходько и партнеры" предоставили подробный перечень оснований для оформления отсрочки от мобилизации в Украине.

Как правильно оформить отсрочку от мобилизации в Украине?

Юристы привели ЗУ №3543-XII, в котором говорится, что проверка оснований по предоставлению военным отсрочки от призыва от мобилизации в Украине в ВСУ и ее оформление осуществляется уполномоченными лицами Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Поэтому чтобы украинцы имели право оформить отсрочку от мобилизации в Украине, нужно обращаться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Вопросы, связанные с предоставлением отсрочки от мобилизации, будет рассматривать комиссия, образующаяся при ТЦК.

Военнообязанные украинцы, имеющие юридические основания для оформления отсрочки, должны подать комиссии соответствующие документы: письменное заявление в ТЦК и СП, оно подлежит обязательной регистрации.

Также необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих право украинца на получение отсрочки от мобилизации в Украине. Предоставляются как оригиналы документов, так и их копии.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт прогнозировал до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это повлияет на фронт.