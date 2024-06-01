Киевский международный институт социологии провел опрос киевлян по поводу возможных выборов главы столицы Украины и узнал у кого больше шансов.

Как сообщается на сайте КМИС, опрос проходил в течение 23 апреля-1 мая 2024 года .



В нем приняли участие 804 респондента в возрасте от 18 лет из всех районов Киева, на данный момент проживающих и зарегистрированных в столице.



Сейчас в связи с военным положением неизвестно, когда пройдут выборы. Но у киевлян спросили, за кого они бы проголосовали, если бы выборы главы столицы проходили в следующее воскресенье.

30% среди всех респондентов не отрицали участие в голосовании, но не определились, кого бы поддержали на выборах.



Согласно результатам опроса наибольшую поддержку имеет действующий глава города Кличко (30% среди всех респондентов и 52,5% среди определившихся). Далее примерно с одинаковым уровнем поддержки следуют Н. Порошенко (5,7% и 9,9%), Н. Томенко (5,6% и 9,7%). Меньше респондентов отдали бы свой голос за Дония (1,5% и 2,6%) и других кандидатов.

1. Виталий Кличко (30%/52,5%)

2. Марина Порошенко (5,7%/9,9%)

3. Николай Томенко (5,6%/9,7%)





Это вторая волна опроса, ранее КМИС проводил исследования в течение 12-16 октября 2023 года.

Если сравнить эти результаты с теми, что были в октябре 2023 года, то можно увидеть, что рейтинги кандидатов почти не изменились, разве что в пределах погрешности. Однако есть и исключения: рейтинг И. Верещук снизился с 9,9% до 3,8% среди определившихся и возросла доля тех, кто назвал «другого» кандидата (свой вариант) с 3,2% до 10,4 %.