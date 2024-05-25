Эксперты рассказали, что делать, если вы случайно удалили все или некоторые контакты и как восстановить номер телефона на Android.

Случайное удаление контактов на телефонах Android происходит время от времени, и это может быть очень неудобно, поскольку они очень ценны.

Вы даже можете удалить номер добровольно, а затем иметь причину восстановить его позже.

Ответы на эти вопросы предполагают использование вашей учетной записи Google для восстановления удаленных контактов телефона, если вы, как и многие люди, сделали резервную копию своих контактов в Google.

Восстановить удаленные номера телефонов из вашей учетной записи Google.

Один из самых безопасных способов сохранить номера телефонов на Android — сохранить их в Google Контактах.

Эта опция не только поможет вам восстановить номера телефонов на Android, но и восстановить контакты, если ваш мобильный телефон утерян или перестанет работать.

Поскольку почти у каждого из нас есть учетная запись Google, привязанная к нашим телефонах, и буквально все наши данные, включая контакты, хранятся в нашей учетной записи Google, восстановить ваши контакты будет проще простого.

Кроме того, удаленные номера телефонов автоматически сохраняются в корзине контактов Google.

Поэтому, если вы случайно удалили номер телефона из списка контактов, вы можете восстановить его с помощью Google Контакты:

На своем телефоне Android установите и запустите приложение Google Contact.

Подключите адрес электронной почты, с помощью которого вы выполняете резервное копирование своих телефонных номеров, к приложению, если оно еще не подключено.

Когда загрузится домашняя страница приложения, щелкните трехстрочное меню в верхнем левом углу телефона.

Затем на открывшейся странице выберите параметр «Корзина» .

Откроется страница, на которой показаны все ваши удаленные номера телефонов в течение 30 дней.

Нажмите на контакт, который хотите восстановить.

После этого выберите «Восстановить» , чтобы восстановить удаленные контакты на телефон.

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