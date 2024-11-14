Если посеять морковь на зиму, это позволяет собрать ранний урожай уже к лету, освобождая место для других культур.

С приближением холодов в Украине начинается сезон посева озимых культур, среди которых и морковь.

Рассмотрим, когда лучше посеять морковь на зиму и какие сорта для этого подходят.

Время для посева озимой моркови

Посеять морковь на зиму следует вовремя. Если посеять морковь слишком рано, содержимое может прорасти до наступления морозов и погибнуть. Опоздание может привести к тому, что продукт не успеет закаляться должным образом.

Специалисты советуют выбирать для посевного периода время, когда дневная температура стабильно удерживается около +5°C, а ночью уже наблюдаются заморозки. Перед началом работ ориентируйтесь на прогнозы погоды, чтобы заметить первый мороз.

Как правильно посеять морковь на зиму

Для начала выберите защищенный от ветра участок, хорошо освещенный солнцем. Приблизительно за месяц до посева перекопайте почву, очистите от сорняков и добавьте перегной. Подготовьте борозду глубиной около 3 см, оставив между ними 30 см. Когда почва промерзнет, ​​можно начинать посев в сухую погоду: растения закладывайте в борозде, присыпьте землей и замульчивайте опилками, хвоей или торфом. Увлажнять участок или замачивать содержимое не нужно.

Как выбрать сорта, чтобы поять морковь на зиму

Чтобы посеять морковь на зиму, подходят не все сорта моркови. От правильного выбора зависит, сможет ли растение пережить зиму. Хорошими вариантами для подзимней посадки считаются: Абако; Нантская; Монтана; Курода; Абразо; Витаминная.

Источник: Yates

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