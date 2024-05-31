Оставляя телефон на столе, украинцы часто задаются вопросом, как класть устройство – экраном вниз или вверх? На дисплей или заднюю крышку? Как оказалось, от этого очень сильно зависит срок службы гаджета.

У пользователей смартфонов и экспертов вот уже несколько лет возникают споры о том, как лучше класть смартфон на стол, чтобы не повредить его, — экраном вниз или вверх. Стало известно, как все-таки правильно класть устройство.

И правда, эксперты долгое время не могли определиться, как лучше класть смартфон на стол, чтобы не повредить его. Еще бы, кто-то утверждал, что правильная позиция - экраном вверх, ведь тогда не будет микроцарапин на основной камере, а кто-то больше беспокоился о фронтальной камере.

На сегодняшний день специалисты рекомендуют всегда класть телефон лицевой стороной вниз, объясняя это тремя главными факторами:

защита от влаги. Благодаря тому, что задняя часть телефона герметична и имеет дополнительную защиту от влаги, при случайном попадании жидкости на нее риск повреждения будет намного меньше;

сохранение заряда. Если держать телефон экраном вверх, устройство постоянно включается, вибрирует и подает сигналы оповещения. Из-за этого заряд аккумулятора быстрее теряется;

защита камеры. Постоянно оставляя телефон лицевой стороной вверх, мы способствуем тому, что на стеклянной поверхности камеры постепенно образуются царапины. Это отражается на качестве фото и видео.

Особенно актуальным этот совет является, если гаджет подключен к зарядке. Дело в том, что задняя часть смартфона (где расположена батарея) может сильно нагреваться во время заряда. Если же задняя панель будет "смотреть" вверх, то проблем с теплоотдачей точно не возникнет.

Кроме того, переворачивать телефон лицевой стороной вниз необходимо, если человек не желает, чтобы кто-то видел личные сообщения или другую конфиденциальную информацию.

Если же класть смартфон экраном вверх, система охлаждения не сможет сработать. Ведь вместо доступа к воздуху у нее будет просто какая-то поверхность, на которую вы положили устройство. Глобально это приведет к перегреву аккумулятора и других деталей, ухудшению их работы и сокращению сроков работы телефона.

Кстати, согласно правилам ресторанного этикета, мобильный телефон ни в коем случае нельзя класть на стол, собственно, как и любые посторонние предметы — ключи от машины, солнечные очки, кошелек и т.

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