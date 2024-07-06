Украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов рассказал о новой стратегии. принявших на вооружение в ВСУ.



С помощью fvp-дронов Силы обороны уничтожают российские разведывательные БПЛА.

“Ребята разработали стратегию и уничтожают БПЛА разведчики противника. Каждый день несколько. Суперками, Залы, Мерлины. Получают информацию сверху. Ищут в небе сигналы по моему «Установке», пеленгируют несколькими TinySa Ultra с направленными антеннами и уничтожают российские БПЛА FPV.

Когда появляются столь простые и можно сказать гениальные решения, нужно их брать и масштабировать на всю страну. Я горжусь, что у нас есть военные, которые делают такие вещи”, – написал он в комментарии к видео.





По словам Сергея Флеша, бойцы пеленгируют вражеские дроны несколькими портативными анализаторами спектра с направленными антеннами, а затем уничтожают российские БПЛА FPV-дроном.





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