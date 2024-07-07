Нардепка Марьяна Безугла подвергла критике Командование Воздушных сил.

Об этом она написала в Facebook.





По ее мнению, Командование Воздушных Сил ВСУ не сделало никаких выводов после ударов по украинским аэродромам.

"Трагизм ситуации с управлением в ВСУ значительно шире, ведь пока президенты, дипломаты, политики, общественные деятели как Украины, так и партнерских государств пытаются, несмотря на российское системное противодействие, договориться о передаче средств противовоздушной обороны и самолетов Украине.. наш генералитет их утилизирует и настолько не хочет меняться и развиваться, что сейчас это доходит до абсурда", – пишет депутат.

Безуглая заявила, что Украина потеряла два Patriot в результате ударов РФ и рассказала, как это произошло.

Первый Patriot был уничтожен, потому что его не перемещали вообще, хотя это описано в любом военном учебнике.

После этого второй Patriot был уничтожен, потому что его перемещали редко и не маскировали, и это уже после уничтожения первого; местное население знало, где он, и никаких мер не проводилось", – утверждает нардепка.





Безугла утверждает, что способов противодействия вражеским дронам, которые сейчас залетают на более ста километров, не разработаны вообще.

Также она говорит, что в Воздушных силах нет рабочей группы или аналитического центра, занимающегося этим вопросом.

"В штаты военных аэродромов до сих пор не включены подразделения РЭБ и БПЛА, которые могли бы сбивать вражеские дроны! А другие средства ПВО (противовоздушная оборона) после пусков до сих пор, бывает, не перемещают неделями

Крайний результат: только за эти сутки на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, и наше ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой в ​​расслабленном режиме, как в тире или в компьютерной игре. Никаких выводов. Никаких выводов день за днем", – возмущается нардепка.



Бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат ответил на обвинения нардепки Марианны Безуглой. По его мнению, подобными заявления нардепка хочет "деморализовать украинское общество".



Об этом бывший спикер написал в ФБ.



"Расколоть единство народа и войска в частности, сорвать мобилизацию, предоставить источник питания для коллективной «Марианны Безуглой», которая выставит очередной выкидыш популизма, о том, как всех надо разогнать, расстрелять или отправить в ссылку", - говорится в его сообщении.

Игнат добавил, что, по его мнению, народный депутат "не должен это делать ПУБЛИЧНО!", потому что "это лицо имеет допуск к государственной тайне высочайшего уровня", которую он рассказывает на публику, играющую на руку врагу.

"Но все эти тайны, которые кроют массу проблем в украинском оборонном секторе, "Безугла" в той или иной степени использует в публичных сообщениях. Профессиональные политтехнологи, ведущие официальную страницу Безуглой в "Фейсбук", а теперь и в "Телеграмм", оперативно дискутируют в комментариях, провоцируют и нагнетают, сеют хаос и уныние, подрывают доверие к руководству Вооруженных Сил - армии, на которой ныне болезненно держится государственность", - подчеркнул Игнат.

По его предположениям, скандальные сообщения пишет пророссийский политтехнолог Владимир Грановский. Игнат напомнил, что это автор "карты раскола Украины".





Игнат отверг обвинения Безуглой о неэффективности украинской системы ПВО.

"История с поражением нескольких пусковых "Patriot" сначала на южном, потом на восточном направлении тоже приобрела немалую огласку. Никто не разбирается, что такое зенитный ракетный комплекс, или зенитный ракетный дивизион, как подразделение… Все, уничтожили "Patriot"… измена! то самое подразделение, на следующий день уже работало по российским самолетам.

По его мнению, "худшее, что хейт войска и манипуляции от "Безуглой" становятся примером для подражания у лидеров мнений, блоггеров, медийных военных экспертов, кое-где в один голос кричащих".