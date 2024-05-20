Імовірно, додавання деяких побутових продуктів до садового ґрунту може покращити зростання рослин, зокрема, помідорів.

Багато городників рекомендують додавати яєчну шкаралупу до рослин помідорів підвищення добрива.

В Інтернеті можна знайти безліч народних засобів для задоволення помідорів: від кавової гущі до бананової шкірки та чайних пакетиків.

Імовірно, додавання цих харчових відходів у ґрунт покращує зростання рослин. Багато городників рекомендують додавати яєчну шкаралупу до рослин помідорів.

Яєчна шкаралупа є багатим джерелом карбонату кальцію та слідових кількостей магнію, фосфору та інших мінералів.

Шкаралупа може бути корисним мінеральним добривом для помідорів, але є кілька важливих застережень, які слід розуміти.

Давайте заглибимося у все, що вам потрібно знати про використання шкаралупи яєчної на грядках з помідорами.

Ви можете додати яєчну шкаралупу у свій город, висушивши, подрібнивши і внести її в ґрунт або перетворивши на компост.

Найбільш примітна причина, через яку ви захочете додавати яєчну шкаралупу в рослини помідорів, - це підвищення вмісту кальцію в них для зменшення вершинної гнилі суцвіть.

Яєчна шкаралупа в основному складається з кристалів карбонату кальцію, які сприяють здоров'ю ґрунту.

Це багате джерело кальцію допомагає рослинам будувати міцніші клітинні стінки. У шкаралупу також додають азот, калій та хлорид.

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