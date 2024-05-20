Никто не хочет неудачи, но когда у вас случается череда неудачных моментов, вы можете начать задаваться вопросом, не живете ли вы под серой тучей.

Невезение можно описать как серию вредных или негативных событий, и иногда люди думают, что причиной невезения являются их собственные действия.

Как избавиться от неудач?

Суеверные люди делают разные вещи, чтобы отвести несчастье. Во всем мире у людей есть суеверия, которым они клянутся отгонять плохие энергии и злых духов, одновременно приветствуя удачу и положительную энергию.

Некоторые люди, чтобы предотвратить неудачу до того, как она произойдет стучат по дереву или избегают ходить под лестницей, чтобы избежать негативной энергии.

Есть много способов избавиться от невезения, очистить свое пространство от негативной энергии и с оптимизмом смотреть на свое благополучие.

Зажгите благовония.

Благовония не только помогают вам заснуть и уменьшают беспокойство , но их приятный запах может очистить ваше пространство . Благовония использовались в религиозных ритуалах в Древнем Египте, Вавилоне и Греции, а также для отпугивания демонов и злых духов.

Зажигание благовоний в доме — это первый шаг, который нужно предпринять, чтобы предотвратить неудачу и негативную энергию.

2. Не выбрасывайте разбитые зеркала.

Суеверия вокруг зеркал и невезения начались, когда люди впервые увидели свое отражение. Люди верили, что образ, который они видели, был их душой, и повреждение этого образа может привести к повреждению их физического «я».

Чтобы избавить себя от неудач, никогда не выбрасывайте разбитые зеркала.

Вместо этого вы можете измельчить отдельные части в пыль и бросить их по ветру или взять одну часть зеркала, используя отражение Полной Луны и глядя на осколок. Затем закопайте кусок зеркала.

3. Носите с собой защитные обереги.

Обычные защитные обереги включают четырехлистный клевер, ключ и подкову.

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