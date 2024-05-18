Эксперты по технике дали ценные советы и предлагают комплексный подход к ускорению работы вашего ноутбука с Windows.
В первую очередь очистите жесткий диск. Используйте инструменты очистки диска, чтобы удалить ненужные файлы и освободить место на нем.
Обязательно отключите программы, которые запускаются автоматически, чтобы улучшить скорость запуска и работы.
Обновляйте драйверы устройств для повышения производительности.
Также рассмотрите возможность добавления дополнительной оперативной памяти, если ваш ноутбук работает медленно из-за ее нехватки.
Помимо этого, отключите ненужные фоновые программы, чтобы освободить системные ресурсы.
Переключитесь в режим «Высокая производительность», чтобы обеспечить максимальную производительность.
Кроме этого, защитите свой ноутбук от вредоносных программ, которые могут снизить производительность.
Удалите неиспользуемые программы и файлы, чтобы освободить место на диске и повысить производительность. Да, это довольно простой, но эффективный способ.
Еще специалисты рекомендуют в крайнем случае, переустановить операционною систему, так как это может обеспечить новый старт и решить проблемы с производительностью.
Как зарядить телефон, если дома нет света: полезные хитрости
Как найти потерянный iPhone, даже если телефон выключен: рабочие методы
Как правильно очистить микроволновку, чтобы еда разогревалась намного быстрее: полезные советы