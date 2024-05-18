Вы сможете эффективно ускорить работу своего ноутбука с Windows и повысить производительность при работе, учебе или отдыхе.

Эксперты по технике дали ценные советы и предлагают комплексный подход к ускорению работы вашего ноутбука с Windows.

В первую очередь очистите жесткий диск. Используйте инструменты очистки диска, чтобы удалить ненужные файлы и освободить место на нем.

Обязательно отключите программы, которые запускаются автоматически, чтобы улучшить скорость запуска и работы.

Обновляйте драйверы устройств для повышения производительности.

Также рассмотрите возможность добавления дополнительной оперативной памяти, если ваш ноутбук работает медленно из-за ее нехватки.

Помимо этого, отключите ненужные фоновые программы, чтобы освободить системные ресурсы.

Переключитесь в режим «Высокая производительность», чтобы обеспечить максимальную производительность.

Кроме этого, защитите свой ноутбук от вредоносных программ, которые могут снизить производительность.

Удалите неиспользуемые программы и файлы, чтобы освободить место на диске и повысить производительность. Да, это довольно простой, но эффективный способ.

Еще специалисты рекомендуют в крайнем случае, переустановить операционною систему, так как это может обеспечить новый старт и решить проблемы с производительностью.

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