Одной из серьезных проблем, которая может помешать потреблению информации, является мерцание экрана, практически невозможно работать за ноутбуком, у которого моргает дисплей или цвета на нем искажены.

Основная особенность ноутбуков - их портативность. Вы можете всегда взять компьютер с собой, что увеличивает риск его повреждения на аппаратном уровне. Однако проблемы с мерцающим экраном могут возникать и по программным причинам.

Чаще всего экран мерцает по следующим причинам:

Неправильные настройки частоты обновления экрана в системе; Программный сбой; Установлены несовместимые с текущей версией операционной системы драйвера видеокарты; Имеются проблемы с устройством вывода изображения на экран (видеокарта). Чаще всего неисправность связана с перегревом видеокарты или перегоранием ее элементов; Неисправная работа подсветки матрицы экрана; Сбои в контакте матрицы ноутбука с элементами компьютера, что обычно вызвано повреждением шлейфа.

Лишь некоторую часть из описанных выше проблем можно устранить в домашних условиях. Например, если неисправна видеокарта, придется обратиться в сервисный центр для ее ремонта или замены.

Что делать, если экран ноутбука мерцает Прежде чем приступить к поиску и устранению неисправности, попробуйте обесточить ноутбук. Для этого отсоедините компьютер от розетки и извлеките аккумулятор. Подождите 3-4 минуты, затем верните аккумулятор на место и запустите ноутбук. Если эта простая процедура не помогла, переходите к другим способам устранения проблемы, описанным ниже.

Решение программных проблем Проще всего самостоятельно решить возможные программные проблемы. Поэтому рекомендуется начать с проверки настроек и драйверов. Убедитесь, что в операционной системе правильно выставлены настройки частоты обновления экрана. Проверить это можно следующим образом:

Зайдите в параметры экрана, нажав правой кнопкой мыши на пустом месте рабочего стола и выбрав пункт «Параметры экрана»; Далее откроется окно настроек, в котором необходимо нажать «Дополнительные параметры экрана»; Откроется новое окно, в котором в списке параметров нужно выбрать «Свойства графического адаптера»; Перейдите на вкладку «Монитор» и настройте параметр частоты обновления экрана. На различных моделях ноутбуков оптимальная частота может отличаться, поэтому рекомендуется попробовать установить все доступные варианты частоты по очереди, каждый раз проверяя, удалось ли устранить проблему с мерцанием экрана.

Также иногда проблема с мерцанием экрана может быть вызвана неправильно подобранным разрешением экрана. Убедитесь, что в настройках установлено оптимальное разрешение для используемой в ноутбуке матрицы.

Если изменение частоты и разрешения экрана не решает проблему, убедитесь, что установлены актуальные драйверы видеокарты. Зайдите на официальный сайт разработчика графического процессора, используемого в ноутбуке, и скачайте последнюю версию драйверов для вашей операционной системы. После этого удалите текущие драйверы для видеокарты в «Диспетчере устройств», установите новые и перезагрузите компьютер.

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