Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать сладкие и воздушные пончики, причем для них необходимо минимальное количество продуктов.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский написал в социальной сети Инстаграм, как сделать вкусный сладкий перекус. Он особенно актуален, когда внезапно захочется чего-то хрустящего, а времени и ингредиентов мало, заметил Ярославский.

Ингредиенты:

250 г ложкового кефира

1 желток (по желанию)

40-45 г сахара

ванильный сахар или цедра цитруса

маленькая щепотка соли

6 г соды или разрыхлителя

3 г лимонного сока

15 г растительного масла или теплого сливочного масла

325 г муки

масло для жарки

сахарная пудра

Приступим к приготовлению:

В миске смешайте кефир, сахар, желток (если используете), соль, масло или теплое сливочное масло, несколько капель лимонного сока. Хорошо перемешайте венчиком, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте муку, предварительно смешанную с содой или разрыхлителем, и замешайте тесто. Оно будет очень нежным и липким, но не волнуйтесь, это придает будущим пончикам нежность!

Смажьте руки и стол растительным маслом и немного подмешайте тесто.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, накройте тесто полотенцем или пленкой и дайте постоять 10-15 минут, чтобы клейковина набухла, и тесто стало немного плотнее.

Раскатайте тесто толщиной примерно 4 мм, оставьте на несколько минут и нарежьте формочкой кружки с отверстием посередине.

Разогрейте масло для жарки на среднем огне.

Обжарьте пончики с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 1,5 минуты с каждой стороны. Посыпьте готовые пончики сахарной пудрой и наслаждайтесь, добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

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