Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский написал в социальной сети Инстаграм, как сделать вкусный сладкий перекус. Он особенно актуален, когда внезапно захочется чего-то хрустящего, а времени и ингредиентов мало, заметил Ярославский.
Ингредиенты:
- 250 г ложкового кефира
- 1 желток (по желанию)
- 40-45 г сахара
- ванильный сахар или цедра цитруса
- маленькая щепотка соли
- 6 г соды или разрыхлителя
- 3 г лимонного сока
- 15 г растительного масла или теплого сливочного масла
- 325 г муки
- масло для жарки
- сахарная пудра
Приступим к приготовлению:
В миске смешайте кефир, сахар, желток (если используете), соль, масло или теплое сливочное масло, несколько капель лимонного сока. Хорошо перемешайте венчиком, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте муку, предварительно смешанную с содой или разрыхлителем, и замешайте тесто. Оно будет очень нежным и липким, но не волнуйтесь, это придает будущим пончикам нежность!
Смажьте руки и стол растительным маслом и немного подмешайте тесто.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, накройте тесто полотенцем или пленкой и дайте постоять 10-15 минут, чтобы клейковина набухла, и тесто стало немного плотнее.
Раскатайте тесто толщиной примерно 4 мм, оставьте на несколько минут и нарежьте формочкой кружки с отверстием посередине.
Разогрейте масло для жарки на среднем огне.
Обжарьте пончики с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 1,5 минуты с каждой стороны. Посыпьте готовые пончики сахарной пудрой и наслаждайтесь, добавил "Мастер Шеф" Ярославский.
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