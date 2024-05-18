Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский написал в социальной сети Инстаграм, как сделать вкусный сладкий перекус. Он особенно актуален, когда внезапно захочется чего-то хрустящего, а времени и ингредиентов мало, заметил Ярославский.

Владимир Ярославский

Ингредиенты:

  • 250 г ложкового кефира
  • 1 желток (по желанию)
  • 40-45 г сахара
  • ванильный сахар или цедра цитруса
  • маленькая щепотка соли
  • 6 г соды или разрыхлителя
  • 3 г лимонного сока
  • 15 г растительного масла или теплого сливочного масла
  • 325 г муки
  • масло для жарки
  • сахарная пудра

Приступим к приготовлению:

В миске смешайте кефир, сахар, желток (если используете), соль, масло или теплое сливочное масло, несколько капель лимонного сока. Хорошо перемешайте венчиком, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте муку, предварительно смешанную с содой или разрыхлителем, и замешайте тесто. Оно будет очень нежным и липким, но не волнуйтесь, это придает будущим пончикам нежность!

Смажьте руки и стол растительным маслом и немного подмешайте тесто.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, накройте тесто полотенцем или пленкой и дайте постоять 10-15 минут, чтобы клейковина набухла, и тесто стало немного плотнее.

Раскатайте тесто толщиной примерно 4 мм, оставьте на несколько минут и нарежьте формочкой кружки с отверстием посередине.

Разогрейте масло для жарки на среднем огне.

Обжарьте пончики с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 1,5 минуты с каждой стороны. Посыпьте готовые пончики сахарной пудрой и наслаждайтесь, добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

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