Однако ситуация с подключением к интернету может усложниться, если вы обнаружите, что Wi-Fi не работает на телефоне Android.
Эксперты представили несколько простых решений, которые помогут вернуть ваш Wi-Fi на телефоне в нормальное состояние.
Причины, по которым на вашем телефоне не работает Wi-Fi на Андроиде:
- Проблема с подключением к Интернету.
- Неправильные настройки Интернета на вашем телефоне Android.
- Ограничение от администратора роутера.
- Проблема с аутентификацией Wi-Fi.
Как исправить Wi-Fi на телефоне Android?
Выключите и перезапустите соединение Wi-Fi. Когда дело доходит до того, что Wi-Fi не работает на телефоне Android, первое, что вы можете попробовать сделать, это отключить и перезапустить соединение Wi-Fi.
Удалите и снова подключите сеть. Если другие мобильные телефоны, кроме вашего, могут подключаться к Интернету через Wi-Fi, проблема «Wi-Fi не работает» может быть связана с неправильными настройками вашего телефона Android.
Настройка статического IP-адреса.
Статический IP-адрес — это фиксированный номер адреса, обычно настраиваемый вручную. При этом динамический IP-адрес автоматически выделяется маршрутизатором и будет изменен при его перезапуске.
Проверьте и обновите на телефоне обновления.
Необходимо регулярно обновлять операционную систему. Это связано с тем, что производитель может исправить ошибки в следующем обновлении.
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