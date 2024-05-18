Когда трафик заканчивается, мобильные пользователи полагаются на Wi-Fi для подключения телефона к Интернету.

Однако ситуация с подключением к интернету может усложниться, если вы обнаружите, что Wi-Fi не работает на телефоне Android.

Эксперты представили несколько простых решений, которые помогут вернуть ваш Wi-Fi на телефоне в нормальное состояние.

Причины, по которым на вашем телефоне не работает Wi-Fi на Андроиде:

Проблема с подключением к Интернету.

Неправильные настройки Интернета на вашем телефоне Android.

Ограничение от администратора роутера.

Проблема с аутентификацией Wi-Fi.

Как исправить Wi-Fi на телефоне Android?

Выключите и перезапустите соединение Wi-Fi. Когда дело доходит до того, что Wi-Fi не работает на телефоне Android, первое, что вы можете попробовать сделать, это отключить и перезапустить соединение Wi-Fi.

Удалите и снова подключите сеть. Если другие мобильные телефоны, кроме вашего, могут подключаться к Интернету через Wi-Fi, проблема «Wi-Fi не работает» может быть связана с неправильными настройками вашего телефона Android.

Настройка статического IP-адреса.

Статический IP-адрес — это фиксированный номер адреса, обычно настраиваемый вручную. При этом динамический IP-адрес автоматически выделяется маршрутизатором и будет изменен при его перезапуске.

Проверьте и обновите на телефоне обновления.

Необходимо регулярно обновлять операционную систему. Это связано с тем, что производитель может исправить ошибки в следующем обновлении.

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