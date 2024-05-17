Люди делают все возможное, чтобы еще немного продлить срок службы аккумуляторов своих ноутбуков.
В этой статье мы дадим несколько советов, которые помогут вам максимально увеличить время автономной работы вашего ноутбука.
Как продлить время работы ноутбука, если нет света?
Способ 1: отрегулируйте яркость экрана ноутбука.
Одним из самых больших пожирателей заряда батареи на любом современном портативном устройстве, которым в нашем случае является ноутбук , является дисплей. Уменьшение яркости экрана — отличный способ значительно увеличить время автономной работы вашего ноутбука.
Способ 2: выключите дисплей после некоторого времени бездействия.
Если вы оставите ноутбук на пару минут, его экран все равно будет включен, что приведет к ненужному разряду аккумулятора . Таким образом, вы можете настроить выключение экрана через короткий промежуток времени и сэкономить немного энергии, пока вы не пользуетесь ноутбуком.
Способ 3. Отключите устройства Bluetooth и Wi-Fi.
У вашего ноутбука, вероятно, есть порт Bluetooth, который также может сильно разряжать аккумулятор. Потому что порты Bluetooth и подобные компоненты используют аккумулятор ноутбука просто для включения.
Метод 4: Режим сна ноутбука.
Когда ваш ноутбук переходит в спящий режим, он использует очень небольшое количество энергии для питания своей оперативной памяти и сохранения текущего состояния вашей системы в памяти , что позволяет вашему ноутбуку выйти из спящего режима всего за несколько секунд.
Способ 5: отключить синхронизацию данных ноутбука.
Программное обеспечение для синхронизации файлов, работающее в фоновом режиме , увеличивает нагрузку на батарею вашего ноутбука. Не удивляйтесь, если ваша батарея разряжается быстрее, чем обычно.
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