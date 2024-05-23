К счастью, существует несколько способов исправить или, скорее, сломать рекламную службу Xiaomi, чтобы получить приятные впечатления от использования смартфона.

Эксперты назвали способы, как можно отключить рекламу на смартфонах Xiaomi Redmi.

Для начала отключите авторизацию рекламы на смартфоне Xiaomi.

Зайдите в приложение « Настройки » на своем телефоне и перейдите к « Дополнительные настройки », затем выберите « Авторизация и отзыв » и отключите « msa ».

Теперь эта опция на Xiaomi может не отключиться при первой попытке, поэтому, если она выдаст ошибку, просто попробуйте отключить ее еще раз, и это должно произойти на этот раз.

Если отключить разрешение на показ рекламы Xiaomi, такие приложения, как «Браузер», «Безопасность», «Загрузки» и т. д., больше не будут иметь разрешения на показ рекламы. Кроме того, это предотвращает отмену алгоритма, отображающего рекламу, поэтому вы не увидите повторение рекламы на своем смартфоне Xiaomi.

Отключение рекламных служб вручную из системных приложений MIUI.

Рекламные объявления на Xiaomi, которые вы получаете ежедневно в MIUI, обычно загружаются из таких приложений, как «Диспетчер файлов», «Музыка», «Загрузки», «Браузер» и т. д. С этой проблемой можно легко справиться, покопавшись в опциях в меню и отключив « Рекомендации ».

Отключить рекламный трекер Xiaomi .

Наконец, давайте отключим службу, которая отслеживает ваши шаблоны использования, чтобы отображать рекламу для конкретных пользователей Xiaomi.

Откройте приложение «Настройки» на смартфоне Xiaomi, перейдите в «Дополнительные настройки» > «Конфиденциальность» > «Рекламные услуги» и отключите « Рекомендацию по персонализированной рекламе ».

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