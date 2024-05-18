Такой крабовый салат исчезнет со стола за считанные минуты, ведь в нем гармонично сочетаются и любимые вкусы, и бюджетность, и оригинальность.

Этот вариант крабового салата называется «Красное море» и его вкус понравится всем, кто любит блюда с крабовыми палочками. Рецептом поделилась фудблогер «zhuravlina_cooking».

Итак, для приготовления этого крабового салата «Красное море» понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки – 180-200 гр, помидоры – 3 шт. (450 гр), перец болгарский – 1 шт. большой (200 гр), чеснок – 2-3 зубчика, сыр твердый – 70-80 гр, майонез – 2-3 ст.л., соль и перец по вкусу.

Крабовый салат "Красное море".

Приготовление салата «Красное море» очень простое. Крабовые палочки следует нарезать соломкой. Также нарезаем соломкой помидоры и сладкий красный перец. Чтобы избавить крабовый салат от лишней влаги из помидоров можно вырезать сердцевину.

Твердый сыр натираем на терке и добавляем в другие ингредиенты. Чеснок натираем и тоже выкладываем в миску.

Крабовый салат "Красное море".

Теперь в салат добавляем перец, соль, майонез, перемешиваем и можно угощаться!

По желанию, в салат «Красное море» с крабовыми палочками можно добавить измельченную зелень.

Также перед подачей на стол салат «Красное море» можно дополнительно посыпать потертым сыром.

Крабовый салат "Красное море".

Ранее нутрициолог и эксперт по похудению Людмила Матишинец рассказала, как правильно выбирать крабовые палочки. Первое, что она посоветовала покупателям – убедитесь, что продукт содержит не менее 30-40% сурими.

Если на упаковке проценты не указаны, выбирайте продукт, где сурими первая составляющая в списке.

Выбирать крабовые палочки, по ее словам, лучше в вакуумной упаковке во избежание доступа воздуха. Палочки в других упаковках могут иметь сокращенный срок годности из-за влаги.

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