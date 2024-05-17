Когда мобильный интернет перестает работать на телефоне, выполнение практически всех задач становится невозможным, что приводит к разочарованию и раздражению.

Если вы работаете из дома, вам также может быть важно как можно скорее восстановить работу мобильного интернета в телефоне.

Итак, как решить проблему с неработоспособностью мобильного интернет на Android?

Один из самых популярных и простых способов решить проблему с неработающими мобильными данными на телефоне Android — проверить настройки режима полета. Поскольку режим полета временно блокирует сети SIM, мобильный интернет не работант.

Просто отключите режим полета в телефоне, если он уже включен.

Проверьте, используете ли вы правильную мобильную сеть. Еще одна простая, но обычно игнорируемая причина, по которой мобильные данные Android не работают, — это выбор неправильной мобильной сети. Итак, сначала убедитесь, что вы используете правильный сетевой режим для своего устройства и включили правильные настройки.

Существуют разные модели телефонов Android с разными требованиями, поэтому перед использованием устройства необходимо проверить настройки сети.

Перезагрузите телефон Android.

Еще один простой способ решить проблему с неработающими мобильными данными телефона Android — просто перезагрузить устройство. И почему? Что ж, каждый раз, когда вы перезагружаете свое устройство Android, все системные процессы будут перезапущены, включая сетевые процессы в фоновом режиме, что устранит большинство проблем, связанных с сетью.

Извлеките, очистите, вставьте SIM-карту телефона Android. Многие из нас виноваты в том, что никогда не открывают отсек для SIM-карты после того, как вставили SIM-карту, когда устройство используется. По этой причине иногда ваша SIM-карта может работать неправильно .

Очистите раздел кэша из восстановления.

Еще один простой способ решить проблему с неработающими мобильным интернетом на телефоне Android — очистить раздел кеша с помощью восстановления устройства.

Однако доступ к меню восстановления отличается от устройства к устройству, поэтому вы должны попробовать его на свой страх и риск.

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