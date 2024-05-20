Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети Инстаграм, как сделать вкусный торт Медовик с манным кремом, а также дала несколько полезных советов.
Ингредиенты:
Для медового теста:
- 150 г меда (гречневого)
- 80 г сахара
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
- 5 г пищевой соды
- 100 г яиц
- 470 г муки
Для манного крема:
- 650 мл молока
- 150 г сахара
- 150 г яиц
- 100 г манной крупы
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
- Ванильный сахар (по желанию)
- 300 г сметаны (жирностью 25-30%)
Приготовление:
В сотейнике смешайте мед, сахар и сливочное масло. Прогрейте, помешивая, советует "Мастер Шеф" Глинская. Перелейте медовую массу в миску и оставьте остыть.
Добавьте пищевую соду и яйца, затем муку. Замесите тесто.
Разделите тесто на 9 частей, оберните их пленкой и поставьте в холодильник на час. Смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, манную крупу и варите до загустения, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте сливочное масло, перемешайте и остудите крем. Раскатайте тесто и выпекайте лепешку диаметром 23 см.
Вырежьте из нее круг диаметром 22 см и оставшиеся части используйте для крошки.
Взбейте основание для крема, добавьте сметану и продолжайте взбивать, делится "Мастер Шеф" Глинская. Соберите торт слоями: корж, крем, повторите, пока не закончатся коржи.
Посыпьте торт крошкой и поставьте в холодильник на 6-8 часов для пропитки.
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