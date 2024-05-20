Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети Инстаграм, как сделать вкусный торт Медовик с манным кремом, а также дала несколько полезных советов.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

Для медового теста:

  • 150 г меда (гречневого)
  • 80 г сахара
  • 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
  • 5 г пищевой соды
  • 100 г яиц
  • 470 г муки

Для манного крема:

  • 650 мл молока
  • 150 г сахара
  • 150 г яиц
  • 100 г манной крупы
  • 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
  • Ванильный сахар (по желанию)
  • 300 г сметаны (жирностью 25-30%)

Приготовление:

В сотейнике смешайте мед, сахар и сливочное масло. Прогрейте, помешивая, советует "Мастер Шеф" Глинская. Перелейте медовую массу в миску и оставьте остыть.

Добавьте пищевую соду и яйца, затем муку. Замесите тесто.

Разделите тесто на 9 частей, оберните их пленкой и поставьте в холодильник на час. Смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, манную крупу и варите до загустения, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте сливочное масло, перемешайте и остудите крем. Раскатайте тесто и выпекайте лепешку диаметром 23 см.

Вырежьте из нее круг диаметром 22 см и оставшиеся части используйте для крошки.

Взбейте основание для крема, добавьте сметану и продолжайте взбивать, делится "Мастер Шеф" Глинская. Соберите торт слоями: корж, крем, повторите, пока не закончатся коржи.

Посыпьте торт крошкой и поставьте в холодильник на 6-8 часов для пропитки.

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