Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась интересным рецептом торта на манном креме, который не сложно сделать дома.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети Инстаграм, как сделать вкусный торт Медовик с манным кремом, а также дала несколько полезных советов.

Ингредиенты:

Для медового теста:

150 г меда (гречневого)

80 г сахара

100 г сливочного масла (жирностью 82%)

5 г пищевой соды

100 г яиц

470 г муки

Для манного крема:

650 мл молока

150 г сахара

150 г яиц

100 г манной крупы

100 г сливочного масла (жирностью 82%)

Ванильный сахар (по желанию)

300 г сметаны (жирностью 25-30%)

Приготовление:

В сотейнике смешайте мед, сахар и сливочное масло. Прогрейте, помешивая, советует "Мастер Шеф" Глинская. Перелейте медовую массу в миску и оставьте остыть.

Добавьте пищевую соду и яйца, затем муку. Замесите тесто.

Разделите тесто на 9 частей, оберните их пленкой и поставьте в холодильник на час. Смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, манную крупу и варите до загустения, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте сливочное масло, перемешайте и остудите крем. Раскатайте тесто и выпекайте лепешку диаметром 23 см.

Вырежьте из нее круг диаметром 22 см и оставшиеся части используйте для крошки.

Взбейте основание для крема, добавьте сметану и продолжайте взбивать, делится "Мастер Шеф" Глинская. Соберите торт слоями: корж, крем, повторите, пока не закончатся коржи.

Посыпьте торт крошкой и поставьте в холодильник на 6-8 часов для пропитки.

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