Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам приготовить интересную и очень вкусную альтернативу обычным оладьям с яблоками.
Кулинар показала рецепт оладье-пончиков, которые очень просто и быстро готовятся и понравятся всем, особенно детям.
"Я готовила без сахара, но осыпала пудрой с корицей. А Вы можете добавить в тесто ложку, или подать их не только со сметаной, а с джемом или сгущенкой", - объяснила шеф-повар.
Для приготовления яблочных оладье-пончиков нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яблоки – 3 шт.
- мука – 250 г
- яйца – 2 шт.
- молоко - 200 г
- сода - 2 ч.л.
- щепотка соли
- разрыхлитель – на кончике ножа
- корица и сахарная пудра для обсыпки
- растительное масло для жарки
Яблоки нарезаем кольцами толщиной примерно 0,5 см и вырезаем из них серединку.
Чтобы приготовить тесто, просто смешиваем яйца, молоко, муку с содой, разрыхлителем и щепоткой соли. Замешиваем однородное достаточно густое тесто. Каждый слайс яблока погружаем в тесто.
"Если нужно, то помогаем пальцами, чтобы тесто все покрыло", – объясняет шеф-повар.
Жарить яблочные оладье-пончики следует на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на среднем огне до румяного цвета с обеих сторон.
Готовые оладьи шеф-повар для вкуса и аромата осыпала смесью корицы и сахарной пудры.
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