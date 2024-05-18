Этот рецепт оладье-пончиков станет отличной идеей и для сладкого завтрака, и для десерта, ведь готовятся они очень быстро, а получаются невероятно вкусными.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам приготовить интересную и очень вкусную альтернативу обычным оладьям с яблоками.

Кулинар показала рецепт оладье-пончиков, которые очень просто и быстро готовятся и понравятся всем, особенно детям.

"Я готовила без сахара, но осыпала пудрой с корицей. А Вы можете добавить в тесто ложку, или подать их не только со сметаной, а с джемом или сгущенкой", - объяснила шеф-повар.

Для приготовления яблочных оладье-пончиков нам понадобятся следующие ингредиенты:

яблоки – 3 шт.

мука – 250 г

яйца – 2 шт.

молоко - 200 г

сода - 2 ч.л.

щепотка соли

разрыхлитель – на кончике ножа

корица и сахарная пудра для обсыпки

растительное масло для жарки

Яблоки нарезаем кольцами толщиной примерно 0,5 см и вырезаем из них серединку.

Чтобы приготовить тесто, просто смешиваем яйца, молоко, муку с содой, разрыхлителем и щепоткой соли. Замешиваем однородное достаточно густое тесто. Каждый слайс яблока погружаем в тесто.

"Если нужно, то помогаем пальцами, чтобы тесто все покрыло", – объясняет шеф-повар.

Жарить яблочные оладье-пончики следует на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на среднем огне до румяного цвета с обеих сторон.

Готовые оладьи шеф-повар для вкуса и аромата осыпала смесью корицы и сахарной пудры.

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