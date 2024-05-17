На своей странице в Instagram участница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить максимально вкусные и ароматные сырники.

Для аромата звезда "Мастер Шеф" обязательно добавляет в сырники ванильный сахар, а также цедру лимона или лайма.

Чтобы приготовить идеальные нежные сырники, звезда "Мастер Шеф" Алена Московченко использует следующие ингредиенты:

творог (крупинками, сухой) – 500 г

желтки яичные – 2 шт.

мука – 50 г

сахар – 50 г

ванильный сахар – 1 пакетик

соль - щепотка

цедра лимона или лайма

Также нам понадобится кукурузная мука для подпила и растительное масло для жарки.

К творогу звезда "Мастер Шеф" добавляет яичные желтки, муку, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и цедру. Перемешиваем все до однородной массы.

Звезда "Мастер Шеф" показала интересный и простой способ, как она формирует сырники, используя для этого кукурузную муку и стакан – чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз.

Жарить сырники нужно, как обычно, на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на среднем огне до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.

Подавать такие сырники звезда "Мастер Шеф" Алена Московченко советует вместе с кислой сметаной, медом или любимым джемом, или же со свежими ягодами.

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