На своей странице в Instagram участница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить максимально вкусные и ароматные сырники.
Для аромата звезда "Мастер Шеф" обязательно добавляет в сырники ванильный сахар, а также цедру лимона или лайма.
Чтобы приготовить идеальные нежные сырники, звезда "Мастер Шеф" Алена Московченко использует следующие ингредиенты:
- творог (крупинками, сухой) – 500 г
- желтки яичные – 2 шт.
- мука – 50 г
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- соль - щепотка
- цедра лимона или лайма
Также нам понадобится кукурузная мука для подпила и растительное масло для жарки.
К творогу звезда "Мастер Шеф" добавляет яичные желтки, муку, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и цедру. Перемешиваем все до однородной массы.
Звезда "Мастер Шеф" показала интересный и простой способ, как она формирует сырники, используя для этого кукурузную муку и стакан – чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз.
Жарить сырники нужно, как обычно, на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла на среднем огне до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.
Подавать такие сырники звезда "Мастер Шеф" Алена Московченко советует вместе с кислой сметаной, медом или любимым джемом, или же со свежими ягодами.
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