Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина рассказала, как готовить вкусное блюдо с варениками на пару, которые идеально сочетаются со сметаной.
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 2 яйца
- 40-50 г сахара
- щепотка соли
- 300 г муки
- 0,5 ч.л. соды
- Ягоды для начинки
- Сливочное масло для смазки
Приготовление:
Творог протрите через сито или измельчите блендером. Смешайте его с яйцами, солью и сахаром, советует кулинар.
В отдельной миске смешайте муку с содой. Добавьте смесь в творожную массу и начните месить тесто. Не месите долго, как только тесто соберется в кучу, оно готово.
Разделите тесто на 20 частей, скатайте их в шарики и тонко раскатайте каждый.
На центр каждого круга выложите начинку из ягод, затем защелкните края, чтобы получить вареник. Варите вареники на пару около 5-7 минут, добавила Юшина.
Подавайте вареники, смазанные сливочным маслом, и посыпьте их сахаром по желанию.
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