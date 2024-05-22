Кулинар в деталях рассказала, как сделать идеальные вареники на пару, которые подойдут для семейного обеда и точно понравятся детям, ведь начинку и дополнение к блюду можно выбирать каждый раз разную.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина рассказала, как готовить вкусное блюдо с варениками на пару, которые идеально сочетаются со сметаной.

Ингредиенты:

200 г творога

2 яйца

40-50 г сахара

щепотка соли

300 г муки

0,5 ч.л. соды

Ягоды для начинки

Сливочное масло для смазки

Приготовление:

Творог протрите через сито или измельчите блендером. Смешайте его с яйцами, солью и сахаром, советует кулинар.

В отдельной миске смешайте муку с содой. Добавьте смесь в творожную массу и начните месить тесто. Не месите долго, как только тесто соберется в кучу, оно готово.

Разделите тесто на 20 частей, скатайте их в шарики и тонко раскатайте каждый.

На центр каждого круга выложите начинку из ягод, затем защелкните края, чтобы получить вареник. Варите вареники на пару около 5-7 минут, добавила Юшина.

Подавайте вареники, смазанные сливочным маслом, и посыпьте их сахаром по желанию.

Последние новости Украины:

Эта яичница заставит забыть другие завтраки: жена Сергея Бабкина дала рецепт.

Это не просто омлет: звезда "Мастер Шеф" дала безупречный рецепт завтрака.

Нежные и вкусные Ольга Сумская показала оладьи, которые можно приготовить на обед.