Правительством утвержден размер минимальных выплат пенсий для разных категорий лиц, и этот размер зависит от нескольких факторов, в частности от возраста лица при выходе на пенсию и размера его зарплаты. Кроме того, значительное влияние на размер пенсии имеет количество лет, которые работало лицо.

Об этом сообщили в ПФУ.

Например, для получения пенсии в 2024 году необходимо иметь определенный стаж работы: для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа, в 63 года – 21 год, а в 65 лет – 15 лет.

После мартовской индексации значительно увеличились размеры пенсий для многочисленной группы лиц. Минимальная выплата составляет 3370 гривен и предоставляется в таких случаях: для лиц, достигших 80 лет и имеющих не менее 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин; для тех, кто старше 65 лет, не работает и имеет полный стаж.

Сейчас выплаты для лиц с полным стажем зависят от возраста: до 70 лет пенсия составляет 2980 гривен, а от 70 до 80 лет - 3240 гривен. Считается, что стаж считается полным при 30 годах для женщин и 35 для мужчин.

Следует напомнить, что в Украине с минимальной зарплатой в 8 тысяч грн и с 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию, размер которой составляет всего 2 255 грн (а размер выплаты зависит от нескольких характеристик).

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут недополучить пенсию, как поправить ситуацию.

Как писала Politeka, индексация пенсий порадовала не всех пенсионеров.

Также Politeka сообщала, кого из пенсионеров ждет денежный бонус и о какой помощи идет речь.